気持ちよく寝ていたはずが…毛布をめくったら「寝起き撮影はNG」
【画像を見る】まるで人間みたい…！毛布をめくった瞬間のちくわくん
毛布の中で気持ちよさそうに眠る猫。
そんな幸せそうな時間をのぞいたはずが、思わずキュンとしてしまう「人間みたいな反応」が返ってきました。
Instagramに投稿されたのは、寝起きの猫が顔を隠してしまう、愛らしいワンシーン。
この投稿は5.8万いいねを集め、「めちゃくちゃ可愛い」「キュンとしちゃう」「一緒に寝たくて会社休みたくなる」といったコメントが寄せられています。
■寝起き姿は「見ちゃダメ」
話題になったのは、保護猫ちくわさん（@chikuwacat_）さんの投稿。
ふわふわの毛布の中で、足を伸ばして気持ちよさそうに眠っていた茶白猫のちくわくん。
ところが、ばっと布団をめくられてしまいます。
眩しいのか、何か言いたそうな表情を浮かべたかと思えば、次の瞬間。
両方の前足を顔の前でクロスするようにして、そっと顔を隠してしまいました。
その姿は、まるで「見ないで！」と訴えているかのよう。
しばらくそのまま顔を隠していましたが、片足だけを外して飼い主さんをちらり。
すると再び目を閉じ、そのままもう一度眠りにつこうとしています。
最後は、またやさしく布団をかけられ、ぬくぬくの世界に戻っていったのでした。
思わず顔を隠してしまったちくわくんの姿に、「人間みたいな反応」「すっぴんはダメって言ってるみたい」などのコメントがよせられました。
■テレビ番組からのオファーがあるほどの反響！
投稿への反響について投稿主さんにうかがうと、複数のテレビ番組から「紹介したい」と連絡があったそうです。「テレビの方からも連絡が来るとは思っていなかったのでとても驚いています」と当時の気持ちを教えてくれました。
また、ご家族や身近な方の反応について聞いてみると、「この動画を撮影してくれたパートナーに反響を伝えると、とても喜んでいました」とのこと。
思いがけない反響に、家族みんながうれしい気持ちになったことが伝わってきます。
特に印象に残っているコメントについてたずねると、投稿主さんは「『まるで人間みたい』といったコメントをたくさんいただき印象的でした」と答えてくれました。
中には、「まだ眠い、の表情」「すっぴんは見られたくないんだね」「寝起きの撮影NGでしたか」など、動画のワンシーンから状況を想像したコメントも多かったそうです。
「短い動画の中で色々なシーンを連想してくださり嬉しかったです」と反響の大きさを振り返っていました。
■まるで会話しているみたい！おしゃべり好きなちくわくん
甘えん坊でおしゃべり好き、そして元気いっぱいな”ちくわくん”。
投稿からは、飼い主さんに甘えている様子や、まるで会話を楽しんでいるかの様な姿がたびたび見られます。
例えば、椅子の上でくつろいでるちくわくんが、飼い主さんのパートナーに「撫でて」とねだるような場面。
パートナーさんから「なに？」と声をかけられると、ちくわくんは何度も「ニャ」と鳴いて呼びかけます。
顔を撫でてもらったあとも、何度も鳴いてアピールする様子は、「もっと」と伝えているかのようです。
そしてついには、椅子から降りてパートナーさんの膝の上へ移動し、満足するまで撫でてもらうのでした。
また別の投稿では、猫じゃらしのようなおもちゃをくわえてパートナーさんのもとへ。
床におもちゃを置いて「にゃあ」とひと声鳴き。
「投げて」と催促しているようにも見えます。
投げてもらったおもちゃを取りに行き、また持ってきては床に置く様子に、思わず笑ってしまいます。
これらの投稿には「会話が成立してるみたい」「ちゃんと訴えてる」とちくわくんとのやり取りを楽しむコメントが多く寄せられていました。
■おしゃべりだけじゃない、ちくわくんの魅力
最近のちくわくんの様子や、印象に残っているエピソードについて聞いてみました。
投稿主さんは、「寒くなってきたので、布団の中に潜り込んできて一緒に寝ることが多いです」と教えてくれました。
さらに、「そのときにちくわを撫でようとすると、静電気がバチッと起こってしまい、それに対して私は痛くてびっくりしてしまったのですが、ちくわは全然動じず眠そうだったのが面白かったです」と思わず笑ってしまう出来事も明かしてくれました。
冒頭の投稿からも伝わってくるように、ちくわくんは毛布や布団が大好きなようです。
また、「猫は運動神経抜群のイメージがありますが、ちくわは時々台に飛び乗ることに失敗したりします。そんなとき、思わず笑ってしまうと、『笑うな！』と言わんばかりにニャーニャー鳴いて怒ってきます。まるで人間の子どもみたいで、面白いなと思います」とも語っていました。
投稿主さんの話からもわかるように、ちくわくんはおしゃべりしているときだけでなく、何気ない仕草ひとつひとつがどこか人間らしい存在。
窓枠に立ち、外の鳥をじっと見つめるときのたたずまいや、爪を切ってもらうときに身をゆだねる様子も、まるで小さな子どものように感じられます。
そんなちくわくんの姿に、思わず笑顔になる人も多いはずです。
寝起きの反応や、甘えん坊な一面、ちょっとドジなところまで、どれも愛おしいちくわくん。
保護猫ちくわさん（@chikuwacat_）のInstagramには、見ているだけで心がふっと軽くなるようなちくわくんの日常がたくさん並んでいます。
ぜひ保護猫ちくわさんのほかの投稿もチェックしてみてください。
文＝川端恵