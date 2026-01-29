GENERATIONS数原龍友＆片寄涼太、マクドナルド新TVCMで「Y.M.C.A.」の替え歌を熱唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

GENERATIONSの数原龍友と片寄涼太が「Y.M.C.A.」の替え歌を熱唱するマクドナルドの新TVCM『行った気になる！N.Y.バーガーズ』篇、『Ｎ.Ｙ.バーガーズ「肉厚ビーフ」』篇 、『Ｎ.Ｙ.バーガーズ「ジューシーチキン」』篇、『Ｎ.Ｙ.バーガーズ「タルタルシュリンプ」』篇 が、2月3日から放映開始となる。

■5人のニューヨーカーがダンス

放映開始となるのは、ニューヨークを舞台にしたPOPなコミックス風のアニメーションCM。数原と片寄が歌う「Y.M.C.A.」のN.Y. バーガーズ Ver.（替え歌）に合わせて5人のニューヨーカーが“NY”のポーズダンスを歌って踊る。まるでニューヨークに行った気になるような、楽しい気分とともに新商品“行った気になる！N.Y. バーガーズ”の魅力を伝えている。

