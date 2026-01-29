Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、宮舘涼太とのユニット曲「地球（あい）してるぜ」のMVオフショットを公開した。2投稿にわたり、合計40枚の写真がアップされ、世界観たっぷりの内容が話題を集めている。

【画像】佐久間大介＆宮舘涼太MVオフショット（全40枚）／【動画】「地球してるぜ」MV

■佐久間大介＆宮舘涼太、40枚にわたるオフショットで伝わるユニットの空気感

佐久間は「MV off shot」と添えて投稿。写真には、カラフルでポップなセットの中、煌びやかな衣装に身を包んだ佐久間と宮舘の姿が収められている。

ハートモチーフのセットの前で並び立ち、笑顔で歌う姿や、観客の前で腕を上げて盛り上がる様子など、MVの楽しげな空気感がそのまま切り取られたカットが並ぶ。

別カットでは、佐久間と宮舘が視線を合わせて笑い合う姿や、子どもたちに囲まれながら笑顔を見せる佐久間の姿も収められており、オフショットならではの自然体な笑顔が印象的だ。

今回公開されたオフショットは、ふたりの息の合ったパフォーマンスや撮影現場の和やかな空気感が感じられるものばかり。衣装のディテールや表情の変化など、細部まで楽しめる構成となっており、ファンにとっては見応えたっぷりの投稿だ。

SNSでは「ふたりの空気感が最高」「視線合わせて笑ってるの尊い」「自然体の笑顔がたまらない」「だてさく大好き」といった声が寄せられている。

■佐久間大介＆宮舘涼太「地球してるぜ」MV