HYDE¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡ª¿·¶Ê¡ÖTHE ABYSS¡×MV¤â¸ø³«
HYDE¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò3·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£CD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï5·î¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖTHE ABYSS¡×MV¤â¸ø³«
¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë1·î29Æü¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢MV¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ô¤â¹Ô¤¦HYDE¡£
¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÈÀÅ¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNOSTALGIC¡×¡ÖFINAL PIECE¡×¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÌ³¤á¤¿Co shu Nie feat. HYDE¡Ê¡ÖCo¡×¤Î¡Öo¡×¤Ï¡¢¥¦¥à¥é¥¦¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡ÖMAISIE¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤ä¡¢TOMORROW X TOGETHER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖSSS¡×¤ÎHYDE²Î¾§¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØJEKYLL¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1·î17Æü¤è¤êÊ¡Åç¡¦·´»³¤Ë¤Æ¡ØHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£3·î31Æü¡¢4·î1Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¸ø±é¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢5·î25Æü¤Ë¤Ï¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¦¥£ー¥ó¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.29 ON SALE
SINGLE¡ÖTHE ABYSS¡×
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØJEKYLL¡Ù
