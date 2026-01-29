カービィカフェに新メニュー、「エアライダー」モチーフのデザート「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」
ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ)』は2月4日から7月7日までの期間限定で、Nintendo Switch 2ソフト『カービィのエアライダー』をモチーフにした新作デザートを提供する。
【画像】『カービィのエアライダー』世界観そのまま表現！
『カービィのエアライダー』は、2025年11月20日に発売。ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせて競う、ライドアクションゲームとなっている。
新作デザート「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」では、ゲームに登場する花に囲まれた草原のコース「フラリア」をプレートに表現。フレンチトーストのワープスターに乗ったいちごアイスのカービィが、お花のもなかやクッキーの蝶、カラフルなフルーツなどをあしらったプレートの上を駆け抜ける。価格は2728円（税込）。
同カフェは、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂の「星のカービィ」をテーマにしたキャラクターカフェ。もしもカービィの世界にカフェがあったら…というコンセプトのもと、せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当（？）のカービィ、そしてコックカワサキのおもてなしで、みんなのおなかと元気をいっぱいにする。
また、カフェ店内に併設のグッズコーナーと、カフェと同施設内で営業する「Kirby Cafe THE STORE (カービィカフェ ザ・ストア)」では、カービィカフェ限定グッズをはじめ「星のカービィ」のグッズのお買い物が楽しめる。
東京、大阪、福岡に展開する。
【画像】『カービィのエアライダー』世界観そのまま表現！
『カービィのエアライダー』は、2025年11月20日に発売。ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせて競う、ライドアクションゲームとなっている。
同カフェは、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂の「星のカービィ」をテーマにしたキャラクターカフェ。もしもカービィの世界にカフェがあったら…というコンセプトのもと、せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当（？）のカービィ、そしてコックカワサキのおもてなしで、みんなのおなかと元気をいっぱいにする。
また、カフェ店内に併設のグッズコーナーと、カフェと同施設内で営業する「Kirby Cafe THE STORE (カービィカフェ ザ・ストア)」では、カービィカフェ限定グッズをはじめ「星のカービィ」のグッズのお買い物が楽しめる。
東京、大阪、福岡に展開する。