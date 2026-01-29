『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期PV公開 ビジュアル＆場面カット解禁
テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』（7月放送）のティザービジュアル、PV第一弾、第二期のイントロダクション、メインキャストコメントが公開された。
【画像】おっさんにデレデレの女騎士 公開された新場面カット
『片田舎のおっさん、剣聖になる』は、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹によるコミカライズやスピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破している話題作。原作ノベルを元に制作されたTVアニメの第一期は2025年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット"IMAnimation"枠・BS朝日・AT-Xにて放送、Prime Videoにて世界独占配信され全世界の話題を席巻した。
公開されたティザービジュアルは「最強のその先へー」というキャッチコピーの元、月明かりに照らされた道場でベリル・ガーデナントが決意を感じさせる真剣な表情で木刀を構えており、眼の前に立ちふさがる父のモルデア・ガーデナントと対峙する様子が描かれており、PV第一弾はベリルを慕う弟子たちとの日常や剣を習うミュイの姿などが描かれている。
