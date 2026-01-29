¡ÚSVÃË»Ò ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¸«¤É¤³¤í¡Û¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖTEAM TAITO¡×¤ÏWDÌ¾¸Å²°¤Î¿·µì¥á¥ó¥Ðー½¸·ë¡£¡ÖTEAM KENTO¡×¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥Àー¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö´é¤Ö¤ì¤Ë
¡¡¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAME 2025-26 KOBE¡×¤Ï1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÃË»Ò¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿åÄ®ÂÙÅÎ¤ÈµÜ±º·ò¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇºÇÂ¿¤«¤ÄÍ£°ì¤Î10ËüÉ¼¤òÆÍÇË¤·¤¿¿åÄ®¤¬Î¨¤¤¤ë¤Ï¡ÖTEAM TAITO¡×¡£¿åÄ®¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î髙¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ë¤äÉðÅÄÂç¼þ¡ÊÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¡Ë¤ÏÂçÂ´2µ¨ÌÜ¤Ê¤¬¤é½êÂ°Àè¤Î¥Áー¥à¤Ç¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿åÄ®¤¬º£²ó¤Î¥Áー¥àÊ¬¤±¥É¥é¥Õ¥È¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤³¤È¡£º£µ¨¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶ー¥ë¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥È¥¹¥ïー¥¯¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥È¾å¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤¬·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÄ¥°éïþ¡Ê¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢Éé½ý¤Î髙¶¶·òÂÀÏº¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´äËÜÂç¸ã¡ÊSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾Ð´é¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ·ã¤·¤¯´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢WDÌ¾¸Å²°¤Î¥«¥éー¤¬Ç»¤¤ÅÀ¤À¡£¿åÄ®¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¸½ºß¤Î¥Áー¥à¥áー¥È¤Ç¤¢¤ëÑ£ÅÄÎ¼ÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ»Ø´ø´±¤Î¥ô¥¡¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ð¥ë¥É¥ô¥£¥ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¸µ¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯¡ÊÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡Ë¤ä±ÊÏª¸µµ©¡Ê¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ë¡¢¾®ÀîÃÒÂç¡Ê¥µ¥ó¥È¥êー¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡ÈºÆ²ñ¡É¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ÂÎÏÇÉ¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ÈÍ»¹ç¡É¤â³Ú¤·¤ß¤ÊÅÀ¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«ー¡¢¥Þ¥·¥åー¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡ÊÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡ÊÍè¾ì¤Î¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î»³Æâ¾½Âç¡ÊÂçºå£Â¡Ë¤é¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤Î²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿Æ£Ãæ¸¬Ìé¡ÊSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤äºòÇ¯Ëö¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¥Áー¥à¤ò½àÍ¥¾¡¤Ø²¡¤·¾å¤²¤¿»°¹¥²Â²ð¡Ê¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤â¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¹¶¼é¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëµÜ±º¤Î¡ÖTEAM KENTO¡×¤ÏÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇÇ¯Ä¹¤Ï45ºÐ¤Î¾¾ËÜ·ÄÉ§¡ÊVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¡Ë¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ï22ºÐ¤Î¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÂçºå£Â¡Ë¤È¡¢Ç¯¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹ÃÈå¤Ïº£²ó¤Î»î¹ç¤Ï·ç¾ì¤·Íè¾ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿¼ÄÅ±Ñ¿Ã¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë¤È´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¥µ¥ó¥È¥êー¡Ë¤ÎÎ¾¥»¥Ã¥¿ー¤ä¥¨ー¥¹¤ÎÌøÅÄ¾ÍÎ¡ÊÅìµþGB¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÏÂçÂ´2µ¨ÌÜ¤Î¹©Æ£Í»Ë¡ÊVCÄ¹Ìî¡Ë¤ä4µ¨ÌÜ¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿»ÔÀî·òÂÀ¡ÊWDÌ¾¸Å²°¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¡Öº£¤¬½Ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥Àー¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¥Áー¥à¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡×¤Ç¤¢¤ëÀ¾ËÜ·½¸ã¡Ê¹ÅçTH¡Ë¤ä¡Ö¥È¥Ã¥×¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ðー¡×¤Î¿¹°¦¼ù¡ÊÆüÅ´ºæBZ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2019-20¥·ー¥º¥ó¤ÎV.LEAGUE DIVISION1¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¡ÖÆÀÅÀ²¦¡×¤È¡Ö¥µー¥Ö¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿À¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå£Â¡Ë¤ÈÆ±Ç¯¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¡×¤È¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¾Þ¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê¥µ¥ó¥È¥êー¡Ë¤é¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤º¤È¤â¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿µ²±¤Ë¿·¤·¤¤2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥È¥êー¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡ÊSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ù¥¹¥È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë¡ÊÅì¥ìÀÅ²¬¡Ë¤â½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤«¤é¤â¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÖTEAM KENTO¡×¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤ò½éÂåSV¥êー¥°²¦¼Ô¤ØÆ³¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡£¤É¤ó¤Ê¿ØÍÆ¤Ç¡¢¡ÖTEAM TAITO¡×¤ËÎ×¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÊüÁ÷
BSÆü¥Æ¥ì¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～16:00¡ÚÀ¸Ãæ·Ñ¡Û¢¨¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç±äÄ¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë16:25～17:25¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¡Û
Ê¡²¬ÊüÁ÷¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:25～11:25¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¡Û
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¡§2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë17:30～19:30¡ÚVTR¡Û
¢£ÇÛ¿®
J SPORTS ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡§À¸ÇÛ¿®
VBTV¡ÊÆüËÜ¤ò½ü¤¯Á´À¤³¦¡Ë¡§À¸ÇÛ¿®