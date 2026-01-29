ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Îº®»¨²ò¾Ãºö〝Æî·§ËÜ²÷Â®¥Ð¥¹〟 ÍøÍÑ¤Ï1ÊØ¤¢¤¿¤ê¡Ö6.5¿Í¡×¡¡2·î13Æü¤Þ¤Ç
1·î13Æü¤«¤é¼Â¾Ú±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëJRÆî·§ËÜ±Ø¤ÈºùÄ®¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ò·ë¤Ö²÷Â®¥Ð¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¤Ï¡¢JR¤«¤é·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¿·¿åÁ°»û±Ø¤Îº®»¨²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤Ë¡¢·§ËÜ»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²÷Â®¥Ð¥¹¤Ï¡¢¿·¿åÁ°»û±Ø¤ÎÎÙ¤ÎÆî·§ËÜ±Ø¤ÈºùÄ®¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î´Ö¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Î¸áÁ°7»þÂæ¤È8»þÂæ¤Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ10ËÜ¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü9Æü´Ö¤Ç589¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1ÊØ¤¢¤¿¤ê6.5¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤Î²÷Å¬¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¤Ï¡¢2·î13Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£