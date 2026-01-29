俳優・村井國夫が、音無美紀子と結婚する際、周囲に大反対されたことを明かした。

【映像】村井と音無の豪華結婚披露宴の様子

俳優の小野武彦と村井國夫が、1月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。俳優座養成所時代から63年たった今でも仲良しだという2人が、当時の思い出話に花を咲かせた。

83歳の小野と81歳の村井は『俳優座』養成所の同期生で、他に夏八木勲、原田芳雄、地井武男、前田吟など錚々たる顔ぶれが揃う「花の15期」のメンバーだった。

同期生たちはみんな兄弟のように仲が良かったと言うが、村井が俳優・音無美紀子と結婚する際には、周囲が大反対したのだと話す。

小野は、自身も反対していたと言い「（村井が）当時は色々やんちゃしてたもんですからね」と理由を語る。そして「一番反対したのは地井（武男）ですね。地井は音無くんのことを小学生くらいから知ってたんで、あんな奴にやるのはとてもじゃない！って」と明かした。

これには村井も「僕もそう思う」と苦笑い。黒柳に「村井だけはやめとけってみんなに言われたんですって？」と突っ込まれると「余計なお世話だって」と爆笑していた。

しかし今となっては小野も「（村井は）本当に一番得してますよ。美紀子さんと一緒になって」と感慨深げに語った。

（『徹子の部屋』より）