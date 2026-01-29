¶âÅê»ñ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤Î? ½é¿´¼Ô¤¬ÌÂ¤ï¤Ê¤¤4¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¶â¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¡Ö²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢·ÐºÑ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¶â²Á³Ê¤ÎÏÃÂê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢¡Ö¾¯¤·»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶â¤Ø¤ÎÅê»ñÊýË¡¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂÊª¤È¤·¤Æ»ý¤ÄÊýË¡¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥¹¥¯¤ä¼ê´Ö¡¢ÀÇ¶â¤Î°·¤¤¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤ÎÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Î¿¢ÅÄÍºÌé¤µ¤ó¤Ë¡¢¶âÅê»ñ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê4¤Ä¤ÎÊýË¡¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶âÅê»ñ¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä±ß°Â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ø¶âÅê»ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶Ä´¤Ù¤ë¤È¡ØÅê»ñ¿®Â÷¡Ù¡ØETF¡Ù¡ØÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¡Ù¡Ø½ã¶âÀÑÎ©¡Ù¡Ä¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¤ÆÌÂ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤¬¤É¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¶âÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢4¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Èæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷
¶â²Á³Ê¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡£¾¯³Û¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¡¢ÊÝ´É¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤
ETF
¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÏ¢Æ°¾¦ÉÊ¡£³ô¼°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ËÇäÇã¤Ç¤¤ë
ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó
¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤ä¶â²ß¤Ê¤É¡¢¼ÂÊª¤Î¶â¤òÊÝÍ¤¹¤ëÊýË¡¡£¸½Êª»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÊÝ´É¤ä´ÉÍý¤¬É¬Í×
½ã¶âÀÑÎ©
Ëè·î°ìÄê³Û¤Ç¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£²Á³ÊÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤òÊ¿½à²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹´ü¸þ¤
¡û¶â4¤Ä¤ÎÅê»ñÊýË¡¤ÎÈæ³Ó
¿ÞÉ½1¡§¶â4¤Ä¤ÎÅê»ñÊýË¡¤ÎÈæ³Ó
¾åµ¤Ï¡¢¶â¤Ø¤Î4¤Ä¤ÎÅê»ñÊýË¡¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ûÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡ÖNISA¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¯³Û¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¡×¢ªÅê»ñ¿®Â÷ or ETF
¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ"¼ÂÊª¤Î¶â"¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¢ªÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¢¨1
¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë"¼ÂÊª¤Î¶â"¤¬¤Û¤·¤¤¡×¢ª½ã¶âÀÑÎ©¢¨2
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡1540¤Ê¤É°ìÄê¸ý¿ô°Ê¾å¤ÎÊÝÍ¤Ç¸½ÊªÅ¾´¹¡ÊÍ×¼ê¿ôÎÁÅù¡Ë¤Ç¤¤ëETF¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨2¡¡SBI¾Ú·ô¡§1kg¤«¤é°ú½Ð¤·²Ä¡ÊÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¢¤ê¡Ë2026Ç¯1·î¸½ºß
¡û¡ Åê»ñ¿®Â÷
ÆÃÄ§¡§100±ß¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë
¥á¥ê¥Ã¥È¡§Ê¬»¶Åê»ñ¡¦´ÉÍýÉÔÍ×¡Ê¥×¥í¤¬±¿ÍÑ¡Ë¡¦Â»±×ÄÌ»»²ÄÇ½¡ÊÆÃÄê¸ýºÂ¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
Ãí°ÕÅÀ¡§¿®Â÷Êó½·¡Ê±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ë¤¬¤«¤«¤ë
ÀÇ¶â¡§NISA¤ÇÈó²ÝÀÇÅê»ñ²ÄÇ½
¡û¢ ETF
ÆÃÄ§¡§³ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇäÇã¤Ç¤¤ë
¥á¥ê¥Ã¥È¡§»Ô¾ì²Á³Ê¤Ç¤ÎÂ¨»þÇäÇã¤¬²ÄÇ½¡¢¾¯³ÛÅê»ñOK¡¦Â»±×ÄÌ»»²ÄÇ½¡ÊÆÃÄê¸ýºÂ¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
Ãí°ÕÅÀ¡§ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
ÀÇ¶â¡§NISA¤ÇÈó²ÝÀÇÅê»ñ²ÄÇ½
¡û£ ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó
ÆÃÄ§¡§"¼ÂÊª¤Î¶â"¤òÊÝÍ¤Ç¤¤ë
¥á¥ê¥Ã¥È¡§Ìµ²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ»ñ»º
Ãí°ÕÅÀ¡§ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤á¡¦¼«ÂðÊÝ´É¤Ë¤ÏÅðÆñ¥ê¥¹¥¯
ÀÇ¶â¡§ÊÝÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯Ä¶¤Î¾ì¹ç¤Ê¤éÄ¹´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÊÍø±×¡ÝÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß¡Ë¡ß1/2 ¤Ë²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦Í¥¶ø¤¢¤ê
¡û¤ ½ã¶âÀÑÎ©
ÆÃÄ§¡§Ëè·î¤ÎÀÑÎ©¤Ç¹ØÆþ¡Ê¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤Ë¸þ¤¯¡Ë
¥á¥ê¥Ã¥È¡§¸½Êª°ú½Ð¤·²Ä¡¢Ä¹´üÀÑÎ©¸þ¤¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤òÊ¿½à²½
Ãí°ÕÅÀ¡§ÇãÉÕ¼ê¿ôÎÁ1.65%¡ÊSBI¾Ú·ô¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¢¸½Êª°ú½Ð¤·¤ÏÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ
ÀÇ¶â¡§ÊÝÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯Ä¶¤Î¾ì¹ç¤Ê¤éÄ¹´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÊÍø±×¡ÝÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß¡Ë¡ß1/2 ¤Ë²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦Í¥¶ø¤¢¤ê
¡û¡ýÅê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¡ÊÆÃÄê¸ýºÂ¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
ÀÇÎ¨¡§20.315¡ó¢ªNISA¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ
¡û¡ýÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©
¶â¡¦¶ä¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÅù¤ÎÇäµÑ±×¤Ï¡Ö¾ùÅÏ½êÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÊÝÍ´ü´Ö¤Ë¤è¤ê²ÝÀÇÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÝÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯°ÊÆâ¤Î¾ì¹ç
¢ª Ã»´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¡ÊÍø±×¡ÝÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß¡Ë
¡¦ÊÝÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯Ä¶¤Î¾ì¹ç
¢ª Ä¹´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¡ÊÍø±×¡ÝÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß¡Ë¡ß 1/2
¡û»»½ÐÊýË¡
¡¦Ã»´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¡áÇäµÑ²Á³Û¡Ý¡Ê¼èÆÀ²Á³Û¡Ü¾ùÅÏÈñÍÑ¡Ë¡ÝÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß
¡¦Ä¹´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¡á¡ãÇäµÑ²Á³Û¡Ý¡Ê¼èÆÀ²Á³Û¡Ü¾ùÅÏÈñÍÑ¡Ë¡ÝÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß¡ä¡ß1/2
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ÎÀÇÌ³½ðÅù¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡û¡ÚÃí°Õ¡Û°ì¸«¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¶âÅê»ñ¤À¤±¤É¡Ä¡Ä
¶âÅê»ñ¤Ï"¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ"¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ÙÂØ±Æ¶Á
¡¦ÇäÇã¥¹¥×¥ì¥Ã¥É
¡¦¿®Â÷Êó½·¡Ê±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ë
¡¦ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ
¡¦Â»±×ÄÌ»»¤Î²ÄÈÝ
¤Ê¤É
¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Ç¼Â¼ÁÅª¤ÊÍø²ó¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×ÅÀ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶âÅê»ñ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¬Àµ²ò¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬¤·¤¿ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¤Þ¤È¤á
¶âÅê»ñ¤ÏÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤ÓÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¼ê·Ú¤µ¡¦¾¯³Û¡¦Èó²ÝÀÇ ¢ª Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¡ÊNISAÂÐ±þ¡Ë
¡ý¼ÂÊª¤ò»ý¤Ä°Â¿´´¶ ¢ª ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó
¡ý¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑÎ©¡õ¾Íè¸½Êª ¢ª ½ã¶âÀÑÎ©
¤Þ¤º¤Ï "¼«Ê¬¤¬¶â¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤Î¤«"¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÊýË¡¤¬¹ç¤¦¤«¼«Á³¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¡Ê¤´»²¹Í¡ËÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¡¦½ã¶âÀÑÎ©¤Î"ÀÇ¶â¥á¥ê¥Ã¥È"¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡ÖNISAÂÐ¾Ý³°¡×¤Î¶âÅê»ñ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¡¢NISA¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤éÉÔÍø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎµÕ¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤äETF¤è¤ê"ÀÇ¶âÌÌ¤ÇÍÍø"¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¼ÂÊª¤Î¶â¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼ÂÊª¤Î¶â¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ç¯´Ö¾ùÅÏ±×¤¬¡Ö50Ëü±ß°Ê²¼¡×¤Ê¤é"¼Â¼ÁÈó²ÝÀÇ"¤Ë¤Ê¤ë
ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍø±×¤¬Ç¯´Ö¹ç·×50Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¶â¤ÎÇäµÑ±×¤Ë¤Ï¡Ö¾ùÅÏ½êÆÀ¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤äETF¤ÏÍø±×¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÎ§20.315%¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆÃÄê¸ýºÂ¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë¡£ÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢"Íø±×¤¬50Ëü±ß°Ê²¼"¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©¤Ï¤È¤Æ¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤À©ÅÙ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¢5Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÝÍ¤ÇÀÇÉéÃ´¤¬"È¾Ê¬"¤Ë¤Ê¤ë
ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤·¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤¬1/2¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆÃÊÌ¹µ½ü50Ëü±ß ¡ß ²ÝÀÇ³Û1/2 ¤Î¥À¥Ö¥ëÍ¥¶ø¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¤Ç»ý¤Ä¿Í¤Û¤É¡¢ÀÇ¶â¤¬¥°¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ê¤´»²¹Í¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¶âÅê»ñ¡ßÂ»±×ÄÌ»»¡×
¿ÞÉ½2¡§¶â4¤Ä¤ÎÅê»ñÊýË¡¤Ë¤ª¤±¤ëÀÇÀ©¤ÎÈæ³Ó
ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©¤Î"ÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È"¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÂ»±×ÄÌ»»¡×¤Ç¤¹¡£¶âÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤É¤ÎÍø±×¤¬¤É¤ì¤ÈÁê»¦¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÀÇ¶â¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ»±×ÄÌ»»¤È¤Ï¡©
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢"Íø±×"¤È"Â»¼º"¤òÁê»¦¤·¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ò¸º¤é¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡ÊÎã¡ËA¤ÎÅê»ñ¤Ç¡Ü30Ëü±ß¤ÎÍø±×¡¢B¤ÎÅê»ñ¤Ç¡Ý10Ëü±ß¤ÎÂ»¼º
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Íø±×30Ëü±ß ¡Ý Â»¼º10Ëü±ß ¡á 20Ëü±ß¤Ë¤À¤±ÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ»±×ÄÌ»»¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ë
A¡§30Ëü±ß¤ÎÍø±×¤Ë20.315%¤ÎÀÇ¶â¡á60,945±ß¡¢B¡§Â»¤Ê¤Î¤ÇÀÇ¶â¤Ê¤·
¡ÊÂ»±×ÄÌ»»¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
Íø±×30Ëü±ß¡ÝÂ»¼º10Ëü±ß¡á20Ëü±ß¤ÎÍø±×¤Ë20.315%¤ÎÀÇ¶â ¡á 40,630±ß
º¹³Û¡§20,315±ß¤âÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡ª¤³¤¦¤·¤¿"ÀáÀÇ¸ú²Ì"¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤¬Â»±×ÄÌ»»¤Ç¤¹
¡ûÂ»±×ÄÌ»»¤ÎÃí°ÕÅÀ
¤³¤³¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ýÂ»±×ÄÌ»»¤Ë¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤¬É¬Í×
¢ª ¼«Æ°¤Ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ
¡ýNISA¤ÏÂ»±×ÄÌ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°
¢ª NISA¤Ï¡ÈÍø±×¤âÂ»¤â·×»»¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡É¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¥é¥¯
¡ý ÆÃÄê¸ýºÂ¡Ê¸»ÀôÄ§¼ý¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤â¡¢Â»±×ÄÌ»»¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×
¢ª ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼«Æ°·×»»¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤ß¤Þ¤»¤ó
¢¨³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏÂ»¼º¡ÊÀÖ»ú¡Ë¤Î¼è°·¤¤¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¢¨¹ñÀÇÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¾å¾ì³ô¼°Åù¤Ë·¸¤ë¾ùÅÏÂ»¼º¤ÎÂ»±×ÄÌ»»µÚ¤Ó·«±Û¹µ½ü¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é ¡Ê¢¨¹ñÀÇÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡û³ô¼°¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤ÎÂ»¼º¤Ï¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¡©
¡ýÆ±¤¸¡Ö¾å¾ì³ô¼°Åù¡×¡Ê³ô¼°¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍø±×¤ÈÂ»±×ÄÌ»»¤Ç¤¤ë
¡ý Áê»¦¤·¤¤ì¤Ê¤¤Â»¤Ï"3Ç¯´Ö·«±Û¤·"¤Ç¤¤ë¢ª ¾ò·ï¡§Ï¢Â³¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×
¡ý Â¾¤Î½êÆÀ¡ÊµëÎÁ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÏÂ»±×ÄÌ»»ÉÔ²Ä
¡ûÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¡¦½ã¶âÀÑÎ©¤ÎÂ»¼º¤Ï¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¡©
¤³¤³¤¬¡ÈÅê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¡É¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ýÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©¤Ï¡¢³ô¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤ÎÍø±×¤Ê¤É¤ÈÂ»±×ÄÌ»»¤Ç¤¤Ê¤¤
ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¡¦½ã¶âÀÑÎ©¤ÎÇäÇã±×¤Ï¡Ö¾ùÅÏ½êÆÀ¡×°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³ô¼°¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤ÎÂ»±×¤Ï¡Ö¾å¾ì³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¡×°·¤¤¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ÏÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â»±×ÄÌ»»¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÄÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©¤ÇÂ»¤·¤Æ¤â¡¢³ô¤Ê¤É¤ÎÍø±×¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¤Ê¤É¤ÇÂ»¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ¶â¡¦¥³¥¤¥ó¤ä½ã¶âÀÑÎ©¤ÎÍø±×¤ÈÁê»¦¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ûÅê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤ÏÀÇÀ©¤Î¡È¼«Í³ÅÙ¡É¤¬¹â¤¤¡©
Åê»ñ¿®Â÷¡¦ETF¤Ï¡Ä
¡ Â»±×ÄÌ»»¤Ç¤¤ë
¢ Â»¼º·«±Û3Ç¯¤Ç¤¤ë
£ NISA¤Ê¤é´°Á´Èó²ÝÀÇ
Åê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÀÇ¶â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹Âè°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ¸µ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
¿¢ÅÄÍºÌé ¤¦¤¨¤À¤æ¤¦¤ä ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¸¡Äê²ñ°÷Êä¡Ë ¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¡ÖNISA¿¢ÅÄÆ»¾ì¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦È¯¿®¤òÃ´Åö¡£SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¸å¡¢SBI¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥¶¤ÇIFA¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2025Ç¯5·î¤è¤êSBI¾Ú·ôÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢NISA¡¦iDeCo¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃ´Åö¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥²¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¡Ö¤ª¶â¤Ç²¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¯ºö¤ä¹ñºÝ´Ä¶¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇÅ¬¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤ÎÄó°Æ¤Ë¶¯¤ß¡£¼ñÌ£¤ÏBAD HOP¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â»²Àï¡£ÆÃµ»¤ÏHIP HOP¥À¥ó¥¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
½ÐÅµ¸µ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
¿¢ÅÄÍºÌé ¤¦¤¨¤À¤æ¤¦¤ä ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¸¡Äê²ñ°÷Êä¡Ë ¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¡ÖNISA¿¢ÅÄÆ»¾ì¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦È¯¿®¤òÃ´Åö¡£SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¸å¡¢SBI¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥¶¤ÇIFA¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2025Ç¯5·î¤è¤êSBI¾Ú·ôÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢NISA¡¦iDeCo¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃ´Åö¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥²¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¡Ö¤ª¶â¤Ç²¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¯ºö¤ä¹ñºÝ´Ä¶¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇÅ¬¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤ÎÄó°Æ¤Ë¶¯¤ß¡£¼ñÌ£¤ÏBAD HOP¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â»²Àï¡£ÆÃµ»¤ÏHIP HOP¥À¥ó¥¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é