バックヤードで撮影されたラケット破壊が物議

テニスの全豪オープンで選手のラケット破壊を発端とする騒動が起きた。27日の女子シングルス準々決勝で敗れたココ・ガウフ（米国）がバックヤードでラケットを破壊。この場面がカメラにとらえられており、コート外まで撮影されることに関して、ガウフ本人や別の選手からも苦言を含めた意見が述べられた。その発端となったのはラケットを壊す行為だ。

前提として、ラケット破壊は絶対に許されるものではない。プロは次世代の子供たちの模範であり、ラケットは商売道具である。選手もそれを分かっていながら、特に試合中はこうした行為は珍しくない。フラストレーションが溜まり、ラケットにその怒りをぶつけてしまう。

いったい、なぜか。あるプロテニス選手は「集団競技の場合はチームメートとコミュニケーションを取ることで、試合中のプレッシャーやストレスのコントロールができますが、テニスの場合は試合中、孤独です。ベンチには誰もいません。基本的にはスタンドにいるコーチと話す機会もありません。感情のはけ口が唯一、ラケットということになってしまうのでしょうか」と見解を述べ、個人競技特有の難しさを明かす。

テニス界のレジェンドとして崇拝されたロジャー・フェデラー（スイス）も若かりし頃はコート上で激高することもあった。ただ、選手のなかには感情を一度爆発することで集中し直し、本来のプレーを取り戻す選手がいるのも事実。それだけメンタルが影響する競技だからだ。

ただ、今回はバックヤードでラケットを壊し、それを撮影していたことで選手のプライバシー保護という観点から、さまざまな意見が上がっている。だからといってラケットを壊すことが許されるのか。ラケット破壊とプライバシー侵害の2点は分けて考えるべきだろう。



（THE ANSWER編集部）