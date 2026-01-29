グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍するあまつまりなの5冊目となる写真集が、光文社より3月13日（金）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。

あまつまりな

あまつまりな

この人物は実在するかどうかわからない――そんなミステリアスなキャッチフレーズの「2.5次元モデル・あまつ様」として、コスプレ活動を開始して大ブレイク。2020年には「あまつまりな」へと改名して、人間界に「転生」し、ますます多くのグラビア誌の誌面を飾ってきた。

本作で挑んだテーマは「リアルorフィクション」。実在しない人物が生成されることが日常になったこの時代だからこそ、「2.5次元＝現実と虚構の間」として世に現れたあまつまりなが表現できるものは何かを突き詰めた一作となっている。

撮影の舞台は、タイ・バンコクとパタヤ近郊。ノスタルジックで近未来的、情景と喧噪が交錯する2つの街で、聖母のごときほほ笑みをたたえた「昼の顔」と、妖しくも美しいインモラルな「夜の顔」の二面性を切り取っている。

美しき離島のビーチといったグラビア王道の舞台はもちろん、ネオン街のクラブ、廃虚のようなホテル、深夜の高層ホテルのベッド…といった挑戦的なシチューションと、あまつまりなしか着こなせないフェティッシュで官能的な衣装の数々は圧巻。そして、アンダーバストやヒップまで、本人史上最大露出となる大胆すぎる肌見せも。

なお、3月15日（日）にタワーレコード渋谷店で発売記念イベントの開催を予定している。

あまつまりな コメント

これまでと比べて、個性的で攻めた衣装が多いことや、初めての撮影チームでの撮影であったこと、猥雑でエネルギッシュで、強い空気感を持つ撮影地、私自身のイメージを最大限に生かしながらも、全体としてはかなり大人っぽい雰囲気になるよう意識したりと、私にとって挑戦の多い撮影でした。

その一つ一つの挑戦が重なったことで、フェティッシュをじっくりと味わっていただける、非常に濃度の高い一冊に仕上がったと感じています。

＜プロフィール＞

あまつまりな

12月28日生まれ。2.5次元出身。T164。2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X（_ap8_）、公式Instagram（_ap82_/）をチェック。

書誌情報

書名：あまつまりな5th写真集（タイトル未定）

撮影：横山マサト

定価：本体価格3200円＋税

発売日：2026年3月13日（一部地域では発売日が異なる場合あり）

仕様：A4判／128ページ／オールカラー

特典：ポストカード1枚封入（全6種）

The post あまつまりな、リアルとフィクションの境界で揺れる過去最高セクシー 5th写真集先行カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.