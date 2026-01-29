「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」1月31日より順次発売「スト6」選手20名のコラボ限定デザインカードが1袋に1枚付属
カプコンは、「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」を1月31日に開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場を始めとしたイベント会場や「カプコンストア」、各種オンラインサイトにて、数量限定で順次販売する。
本商品は、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」で活躍する選手をデザインした「プレイヤーカード」が1袋に1枚付属するスナック菓子。「プレイヤーカード」のデザインはレアを含めて全部で40種類（ノーマルデザインカード20種＋レアデザインカード20種）あり、パッケージには各eスポーツチームのロゴがあしらわれている。味はうす塩味。
選手一覧（敬称略）
DAIGO
TOKIDO
FUUDO
AKIRA
ANGRYBIRD
BIG BIRD
MOMOCHI
HIGUCHI
HIKARU
YAMAGUCHI
GACHIKUN
SAHARA
KAWANO
PUGERA
TACHIKAWA
DOGURA
SHUTO
BONCHAN
KAZUNOKO
MenaRD
商品/販売先概要
カジュアルセットとプレミアムセット
（1）ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスカジュアルセット
内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋「プレイヤーカード」4枚セット
製造元：湖池屋
（2）ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスプレミアムセット
内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋「プレイヤーカード」4枚セット ※レアカードを必ず封入
製造元：湖池屋
販売先
【カプコンストア】
販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
取扱店舗：カプコンストア全店
□カプコンストアのページ
【キャラカプ】
販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
取扱店舗：キャラカプ全店
□キャラカプのページ
【REJECT ONLINE STORE】
販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
□REJECT ONLINE STOREのページ
【CRAZY RACCOON STORE】
販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
□CRAZY RACCOON STOREのページ
【GOOD8SQUAD STORE】
販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
□GOOD8SQUAD STOREのページ
【ZETA DIVISION STORE】
販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
□ZETA DIVISION STOREのページ
（3）ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス
内容物：ポテトチップス（うす塩味）2袋+「プレイヤーカード」2枚セット
製造元：湖池屋
販売先：「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場内
販売期間：1月31日（土）終了
□「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」のページ
※商品詳細については各販売サイトよりご確認をお願いいたします。
※プレイヤーカードのデザインはランダムとなっております。製造の都合上、各デザインの入数が均等ではない場合がございますが、あらかじめご了承ください。
※各会場での販売には数の限りがございます。
(C) 2026 KOIKE-YA Inc.
(C) 2026 REJECT Inc. All Right Reserved.
(C) SAMURAI KOBO CO.,LTD.
(C) 2018 - 2026,GANYMEDE Inc.All rights reserved.
(C) 2018 Copyright Good 8 Squad Inc.
(C) CAPCOM