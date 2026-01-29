【ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス】 1月31日より順次発売

カプコンは、「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」を1月31日に開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場を始めとしたイベント会場や「カプコンストア」、各種オンラインサイトにて、数量限定で順次販売する。

本商品は、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」で活躍する選手をデザインした「プレイヤーカード」が1袋に1枚付属するスナック菓子。「プレイヤーカード」のデザインはレアを含めて全部で40種類（ノーマルデザインカード20種＋レアデザインカード20種）あり、パッケージには各eスポーツチームのロゴがあしらわれている。味はうす塩味。

選手一覧（敬称略）

DAIGO

TOKIDO

FUUDO

AKIRA

ANGRYBIRD

BIG BIRD

MOMOCHI

HIGUCHI

HIKARU

YAMAGUCHI

GACHIKUN

SAHARA

KAWANO

PUGERA

TACHIKAWA

DOGURA

SHUTO

BONCHAN

KAZUNOKO

MenaRD

商品/販売先概要

カジュアルセットとプレミアムセット

（1）ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスカジュアルセット

内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋「プレイヤーカード」4枚セット

製造元：湖池屋

（2）ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスプレミアムセット

内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋「プレイヤーカード」4枚セット ※レアカードを必ず封入

製造元：湖池屋

販売先

【カプコンストア】

販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

取扱店舗：カプコンストア全店

□カプコンストアのページ

【キャラカプ】

販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

取扱店舗：キャラカプ全店

□キャラカプのページ

【REJECT ONLINE STORE】

販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

□REJECT ONLINE STOREのページ

【CRAZY RACCOON STORE】

販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

□CRAZY RACCOON STOREのページ

【GOOD8SQUAD STORE】

販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

□GOOD8SQUAD STOREのページ

【ZETA DIVISION STORE】

販売期間：1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

□ZETA DIVISION STOREのページ

（3）ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス

内容物：ポテトチップス（うす塩味）2袋+「プレイヤーカード」2枚セット

製造元：湖池屋

販売先：「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場内

販売期間：1月31日（土）終了

□「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」のページ

※商品詳細については各販売サイトよりご確認をお願いいたします。

※プレイヤーカードのデザインはランダムとなっております。製造の都合上、各デザインの入数が均等ではない場合がございますが、あらかじめご了承ください。

※各会場での販売には数の限りがございます。

(C) 2026 KOIKE-YA Inc.

(C) 2026 REJECT Inc. All Right Reserved.

(C) SAMURAI KOBO CO.,LTD.

(C) 2018 - 2026,GANYMEDE Inc.All rights reserved.

(C) 2018 Copyright Good 8 Squad Inc.

(C) CAPCOM