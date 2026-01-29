エンゼルスからレイズに移籍した左腕ブロッグ・バーク投手（２９）が入団会見の席で衝撃的な告白をした。

レッズメディア「ジンジャーサウレス・レックス」によると、バークは深刻な夢遊病に悩まされているとし「年々症状は軽減しているものの、依然として週に１度は再発しているという。この夜中の徘徊は深刻な問題となっており、足をケガしたり、ホテルのバルコニーで目を覚ましたりしたこともある。遠征中はホテルの中を歩き回ってしまうことを恐れてドアを二重にロックしている」と伝えた。

バークはレイズのギャビン・ラックスをめぐる三角トレードでエンゼルスから加入。昨年は６９試合で防御率３・３６、リリーフながら７勝をマークする活躍を見せている。昨年のレッズはワイルドカードシリーズでドジャースに完敗。再びプレーオフ進出を目指すうえで即戦力左腕の病気は心配だ。

米メディア「Ｍスポーツ」は「バークは覚醒して三振を奪うことはもちろん、夢遊病の症状を抑えることも目指している。彼のフィールドに病気がどう影響するのか、誰もが気になります。彼は克服し、レッズのために変化をもたらす準備ができているのでしょうか。キャリアの新たな章に踏み出すバークに注目が注がれる」と伝えている。