【マリオテニス フィーバー CM】 1月29日 公開

任天堂は、2月12日に発売予定のNintendo Switch 2ソフト「マリオテニス フィーバー」のCMを1月29日に公開した。

「マリオテニス フィーバー」は、シリーズ最大ボリュームの収録モード数で、テニスをテーマにした遊びが楽しめる。CMではフィーバーラケットの能力が公開。さらに、テニスをテーマにした様々な遊びを紹介するバラエティ篇が公開された。

さらに1月29日より全国のゲーム売場に設置している店頭試遊台で「マリオテニス フィーバー」の体験版を遊べる。選べるキャラクターはマリオ、ピーチ、ロゼッタなど、全部で18人。7ポイントマッチのダブルスをプレイできる。

「マリオテニス フィーバー」では、特殊な効果を発生させる全30種類の「フィーバーラケット」を使うことができるが、体験版ではそのうち、ファイアラケットやシャドウラケットなどの11種類から選ぶことができる。

【マリオテニス フィーバー CM フィーバーラケット篇】【マリオテニス フィーバー CM バラエティ篇】

(C) Nintendo / CAMELOT