不朽の名戯曲「ハムレット」はいかにして生まれたのか？ 映画『ハムネット』本予告＆ポスター解禁
第98回アカデミー賞8部門にノミネートされたクロエ・ジャオ監督最新作『ハムネット』より、本予告とポスターが解禁された。
【動画】映画『ハムネット』本予告映像
本作は、2020年に発表され、英女性小説賞や全米批評家協会賞を受賞し、世界から喝采を浴びたマギー・オファーレル著の同名小説を実写映画化。『ノマドランド』で第93回アカデミー賞にて作品賞、監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作で、第83回ゴールデングローブ賞では作品賞（ドラマ部門）と主演女優賞（ドラマ部門）の2部門を獲得したほか、先ごろ発表された第98回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演女優賞など主要部門を含む計8部門にノミネートされた。
舞台は16世紀イギリスの小さな村。森を愛し、薬草の知識に優れ、不思議な力を宿した妻アグネス・シェイクスピアと、劇作家としてロンドンで活動する夫ウィリアム・シェイクスピア、そしてその3人の子どもたちの姿が描かれる。ロンドンへ単身で出稼ぐ夫を尊重し、父親不在のなかで子どもたちを守り奮闘するアグネスだったが、あるとき一家に大きな不幸が降りかかる――。
解禁された本予告は、壮大で緑深い森の中、自然と溶け合うかのように佇むアグネスの姿から始まる。「話を聞かせて」「どんな話がいい？」――続くのは、アグネスとシェイクスピアが出会い、優しさと愛に満ちた時間を重ねていく様子だ。
やがて2人は愛らしい子どもたちに恵まれ、家族そろって幸福な日々を過ごしていたが、その平穏は突如として崩れ去る。憤りを露わにするシェイクスピア、悲痛に泣き叫ぶアグネス。そして、野外劇場に詰めかけた観客を前に幕を開ける、シェイクスピアの舞台「ハムレットの悲劇」。
不朽の名戯曲「ハムレット」はいかにして生まれたのか？ 天才劇作家と、その妻アグネスの知られざる運命――愛と喪失が交錯する衝撃の物語に、観る者の感情がまるで“溶けて”いくかのような予告編となっている。
また本ポスターは、豊かな自然の中で寄り添い、静かに触れ合うアグネスとシェイクスピアの姿を捉えたもの。キャッチコピー「あなたは生き続ける」が添えられ、中世絵画を思わせる柔らかなタッチで描かれた2人の姿は、物語とともに生き続けるシェイクスピアと、その妻アグネスの内面をそっと覗き見るかのようなデザインとなっている。
映画『ハムネット』は、4月10日より全国公開。
