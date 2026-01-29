ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¡È¶À¹ç¤ï¤»¡É¥Ï¡¼¥È¡ª¡¡2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡ÙÉõÆþ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÂè4ÃÆ¸ø³«
¡¡2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É6¼ï¤è¤êÂè4ÃÆ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¶À¹ç¤ï¤»¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡ÙÉõÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÂè4ÃÆ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤ÎÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈà½÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉõÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÂè4ÃÆ¤Ï¡¢»ïÌÌÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¡ÈÁÐ»ÒÇß¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¤·¤Ã¤È¤ê¥à¡¼¥É¤Î»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡È¶À¹ç¤ï¤»¥Ï¡¼¥È¡É¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê2·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
