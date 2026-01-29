¡Ö¡ÈAfour¡É¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡»°¥ÄÌðÍºÆó¡¢ÅÄÃæ¿¿µÝ¡¢ÉÚ±Ê¤ß¡¼¤Ê¤¬¸ì¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡¡»°¥ÄÌðÍºÆó¡¢ÅÄÃæ¿¿µÝ¡¢ÉÚ±Ê¤ß¡¼¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¸Î¡¦¾¾ÌîÂÀµª¤µ¤ó¤ÎÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¤Ë¤è¤ë¡ÖAfour¡×¡£Afour¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤È³èÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢Afour¤È¤·¤ÆÌó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖAfour Live¡Á¾¼ÏÂ²ÎÍØº×¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤¬4·î¤Ë·èÄê¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢ºÆ¤ÓAfour¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò·è¤á¤¿»°¥ÄÌð¡¢ÅÄÃæ¡¢ÉÚ±Ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£3¿Í¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥È¡¼¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¾¾Ìî¤â°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿3¿Í¤Î»×¤¤¤ä¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥3¿Í¤Ç¡ÖAfour¡×ºÆ»ÏÆ°¡ª¡¡ÁÖ¤ä¤«»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡Ö¡ÉAfour¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤È¸ø±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡ÖAfour¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¡£Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÚ±Ê¡§»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤â¿¿µÝ¤µ¤ó¤â¤ªË»¤·¤¤¤«¤é¡¢3¿Í¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡§»ä¤Îµ²±¤À¤È¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏAfour¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ã¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡¡¤ß¡¼¤Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
ÉÚ±Ê¡§¤½¤ì¤Ï2023Ç¯¤Î»ä¤Î50¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¥ÄÌð¡§¤½¤Î¤È¤¤Îµ²±¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£Afour¤¬Àè¤è¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¤é¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÉÚ±Ê¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Çµ²±¤¬Á°¸å¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°¥ÄÌð¡§¤½¤¦¡£²æ¡¹¤â¤â¤¦Ç¯ÎðÅª¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
ÅÄÃæ¡§¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¾¾Ìî¤¯¤ó¤â¤¤¤Æ¤ÎAfour¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞAfour¤Î³èÆ°¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÃ¯¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
ÉÚ±Ê¡§»ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤ª2¿Í¤È¤â¡Ö¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡§¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¡¼¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£Afour¤ÏÉáÃÊ¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë²ò»¶¤È¤¤¤¦³µÇ°¤â¤Ê¤¤¡£²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢3¿Í¤À¤±¤ÉAfour¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¥ÄÌð¡§¤â¤È¤â¤È4¿Í¤ÇÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¤Ç¡£°ì½ï¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢LP¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡£Í§Ã£¤è¤ê¤â°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î4¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤«¤È¡£¤¸¤ã¤¢¡¢4¿Í¤Ç¥Õ¥©¡¼¡¢ËÍ¤¿¤Á¥¢¥Û¤À¤«¤éAfour¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¾¾Ìî¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£3¿Í¤Ç¥¹¥ê¡¼¤À¤«¤é¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡¢¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¾¾Ìî¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¾Ìî¤â°ì½ï¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Afour¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èó¾ï¤ËÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Î¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÅÄÃæ¡§¡Ê¾Ð¡Ë
»°¥ÄÌð¡§¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ª¾ã¤ê¤Î¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾¾Ìî¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²áµî2²ó¤Î¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ä¡¢Afour¤é¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
ÅÄÃæ¡§»ä¤Ï¥«¥Ä¥é¤Î¾å¤Ë¥«¥Ä¥é¤òÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ñ´¢¤ê¤Î¥«¥Ä¥é¤Î¾å¤Ë»°¤ÄÊÔ¤ß¤Î¥«¥Ä¥é¤òÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
ÉÚ±Ê¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¡¢2¸ÄÌÜ¤Î¥«¥Ä¥é¤òÈï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÅÄÃæ¡§¤Ê¤Î¤ËÁ´Á³Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µÞ¤ËÆ¬¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¾Ç¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µÒÀÊ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÚ±Ê¡§¤³¤ì¤Ï¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÁáÂØ¤¨¥·¥ç¡¼¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Çµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âÁáÂØ¤¨¥·¥ç¡¼¤Ï·òºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÉÚ±Ê¡§»ä¤¬ÁáÂØ¤¨¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ó¤Î¸å¤í¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤·¤Æ¥É¥ì¥¹¤ò¾å¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°á¾Ø¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ì¥¹¤ò¾å¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤¦¡£»ä¤¬¶ÒÃå¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¡¼¤Ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£
ÉÚ±Ê¡§¤¹¤°µ¤¤Å¤¤¤ÆÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¾Ìî¤¯¤ó¤Ï´¶·ã²°¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç²Î¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»°¥ÄÌð¡§ËÍ¤È¿¿µÝ¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤¬1Ç¯°ã¤¤¤Ç¡¢³ØÇ¯¤Ç¤¤¤¦¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾Ìî¤È¤ß¡¼¤Ê¤â1ºÐ°ã¤¤¤Ç¡¢ËÍ¤È¤ß¡¼¤Ê¤¬¤Á¤ç¤¦¤É°ì²ó¤ê°ã¤¦¡£À¤Âå¤¬°ì²ó¤ê°ã¤¦¤È¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶À¤â³ä¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬¹¤¤¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤â°Õ³°¤È¹¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Áª¶Ê¤Ç¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥È¡¼¥¯¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢4¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¤òÃý¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
ÉÚ±Ê¡§¤¿¤Ã¤¿º£¡¢º£²ó¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°¥ÄÌð¡§¤½¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì±þ¡¢¡ÖAfour¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢Afour¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ö¤Þ¤¿¤ª¾Ð¤¤¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤Ë²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥È¡¼¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ±¤¸¶Ê¤ò3²ó²Î¤¦¡©¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤â¾Ð¤¤¤â¶²ÉÝ¤â!?¡¡º®¤¶¤Ã¤¿¡Ö¸¶±ÕÇ»½Ì¡×¥é¥¤¥Ö
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àä»¿½àÈ÷Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£Áª¶Ê¤ä¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÚ±Ê¡§4¿Í¤Î¤È¤¤Ï2¿Í¤º¤Ä¤ÇÇ¯Âå¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢Ç¯²¼ÁÈ¤Ï»ä¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬80Ç¯Âå¤È90Ç¯Âå¤ÎÃ´Åö¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÁª¶Ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§ºÐ¤¬°ì²ó¤ê°ã¤¦¤È¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤â¤±¤Ã¤³¤¦°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¡£
ÉÚ±Ê¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤ä¿¿µÝ¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£À¤Âå¤¬°ã¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ì¾¶Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî2²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿¡Ö»°É´Ï»½½¸ÞÊâ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ïº£²ó¤â²Î¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»°¥ÄÌð¡§ºÇ¶á¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤»Ò¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³¤³°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¶Ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä°¤«¤»¤ë¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Éý¹¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡ÖÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¿¿µÝ¤Ï¾Ð¤¤¤ËÁö¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡£
ÅÄÃæ¡§ÁáÂØ¤¨¥·¥ç¡¼¤¬¡¢¡È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÇSHOW¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Á´ÂÎ¤Î¹½À®¤Ï»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»°¥ÄÌð¡§º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥½¥í¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢3¿Í¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¤È¡£ÉáÄÌ¤³¤¦¤¤¤¦3¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È¡¢1¿Í¤¬¥½¥í¤ò²Î¤¦¤È2¿Í¤Ï¥³¡¼¥é¥¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç²»³ÚÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Afour¤Ï¥æ¥Ë¥¾¥ó¥á¥¤¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢»öÁ°¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÚ±Ê¡§¥æ¥Ë¥¾¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âAfour¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£¿¿µÝ¤µ¤ó¤È»ä¡¢¿¿µÝ¤µ¤ó¤È»°¥ÄÌð¤µ¤ó¡¢»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤È»ä¡¢¤È¡£Á°²ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¾¾Ìî¤¯¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡¢»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤È¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î²Î¾§ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡§º£¡¢²Î¾§ÎÏ¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢À¼ÎÌ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¶¼¤«¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°¥ÄÌð¡§¤½¤¦¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÊÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Î¡Ö¿Í·Á¤Î²È¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿Âç¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»°¥ÄÌð¡§²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»²¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤ò²Î¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÉÚ±Ê¡§¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾Ð¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸¶±ÕÇ»½Ì¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°¥ÄÌð¡§ËÍ¤¿¤Á3¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¤Ï²¡¤·ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢³§¤µ¤ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡§Áª¶Ê¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¡£½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢3¿Í¤È¤â¥Ü¥±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤ÐºÇ½é¤Ë¡¢»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤¬¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥°¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤Ë¤¬¤¤ÎÞ¡×¤ò²Î¤ª¤¦¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç²Î¤¦¤Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿Ã¯¤«¤¬¡Ö¤Ë¤¬¤¤ÎÞ¡×²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢¥Ü¥±¤¿¤Õ¤ê¤·¤Æ3²ó²Î¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°¥ÄÌð¡§¤µ¤¢¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ë¤¬¤¤ÎÞ¡×¤Ç¤¹¡¢¤È¡£
°ìÆ±¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë
ÉÚ±Ê¡§1²ó¤Î¸ø±é¤ÇÆ±¤¸¶Ê¤ò3²ó²Î¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÉôÀ©¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÙ·ÆÌµ¤·¤Î¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿1ÉôÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§µÙ·Æ¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤Î¥Þ¥ó¥À¥é¤µ¤ó¡ÊÆîÀÄ»³MANDALA¡Ë¤Î¿©¤ÙÊª¤È¤«¤òÃíÊ¸¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©
»°¥ÄÌð¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÃíÊ¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö1Ê¬ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤Î»þ´Ö¤ÏµÙ·Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ä¤¿¤Á¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Í¡©
ÉÚ±Ê¡§1ÉôÀ©¤À¤«¤éº£²ó¤ÏµÙ·Æ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
»°¥ÄÌð¡§Âç¾æÉ×¡¢¤¢¤È¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥«¥ª¥¹¤Ç¤¹¡£¥«¥ª¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÅñÂÁ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª¸«¤»¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤³¤Î¥«¥ª¥¹¤ò¤É¤¦À°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¿¿µÝ¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤òËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÄÃæ¡§¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¤É¤¦¤¾¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤Ë¤¤Æ¡×Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ½´¶
¡½¡½¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊý¡¹¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÉÚ±Ê¡§¥Ô¥¢¥Î¤ÎÌî¸ýµ×ÏÂ¤µ¤ó¤¬¡¢Afour¤ò¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£²óºÇ½é¤ËÌî¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ö¼¡¤ÎAfour¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¾®Àî¥Ò¥í¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÀî°æ·û¼¡¤µ¤ó¤Ï¡ÖAfour¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°¥ÄÌð¡§Àî°æ·û¼¡¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ËÍ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¤³¤³¡¢ÂÀÊ¸»ú¤Ç½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°¥ÄÌð¡§ËÍ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿Àî°æ·û¼¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Îº£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²Î¤Ï¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¡¢¥Ä¡¼¥³¡¼¥é¥¹¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹Ê¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÃý¤ê¤Þ¤¹¡£²Î¤òÄ°¤¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÚ±Ê¡§²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
»°¥ÄÌð¡§Âç¾æÉ×¡£Â³¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÏÃ´°·ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÅÄÃæ¡§¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÃý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬1²óÌÜ¤Î¤³¤È¤â2²óÌÜ¤Î¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
ÉÚ±Ê¡§¼Â¤Ïº£²ó¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾Ìî¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ»ä¤â¤â¤é¤¨¤ë¡©
»°¥ÄÌð¡§¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤è¡£Á´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿µÝ¤Ë¤Ï¸å¤ÇËÍ¤ÎÊý¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÅÚ»º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÅöÆü¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»°¥ÄÌð¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄ°¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï3ÈÖÌÜ¤«¤Ê¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÚ±Ê¡§¤â¤¦´¶ÁÛ¤â¤³¤Á¤é¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤â¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë2Æü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Afour¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¾¾Ìî¤¯¤ó¤â»ä¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤â´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¾¾Ìî¤¯¤ó¤â¤¹¤Ã¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬»ä¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡£¾¾Ìî¤¯¤ó¤â°ì½ï¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅöÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¥ÄÌð¡§´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Í¤¸Éú¤»¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÁÐ³¤¤·¤ª¡Ë
¡¡¡ØAfour Live¡Á¾¼ÏÂ²ÎÍØº×¡Á¡Ù¤Ï¡¢ÆîÀÄ»³MANDALA¤Ë¤Æ4·î7Æü¡¦8Æü¾å±é¡£
