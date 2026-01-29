所ジョージ71歳誕生日会 木梨憲武らお祝い TBSラジオ社長の“男気”も報告「お見事!!」
とんねるずの木梨憲武が28日までにインスタグラムを更新。人気タレントや関係者らと所ジョージの誕生日を祝福したことを報告した。
【写真】所さんバースデーを豪華芸能人が祝福！
木梨が「平日ちゃんのりレポート！」と投稿したのは、1月26日に71歳の誕生日を迎えた所を祝福するパーティーの様子。複数公開されている写真には、木梨と所の2ショットやヒロミ、ますだおかだの岡田圭右、俳優の光石研らが並んだ集合ショット、所がバースデーケーキに添えられたロウソクの火を消す姿などが収められている。投稿の中で木梨は「な・な・なんと、焼き鳥パーティー代TBSラジオ林社長、全額払うの巻！！お見事！！」とつづっている。
彼の投稿にファンからは「最高のお誕生日会ですね」「とっっっても楽しそうで良きですね！」「なんて愉快な仲間達なんでしょう」などの反響が寄せられている。
引用：「木梨憲武」インスタグラム（@noritakekinashi_official）
