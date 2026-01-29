Snow Man佐久間大介「お互いに家族として認め合ってる」存在 保護猫2匹の思い語る
【モデルプレス＝2026/01/29】Snow Manの佐久間大介が29日、都内で開催された「レゴ（R）どうぶつシリーズ キャンペーン発表会」に出席。2匹の保護猫への思いを語った。
【写真】スノメンバー、オリジナルレゴ（R）マイク持つ姿
2025年12月にレゴ（R）クリエイティブフレンドに就任した佐久間は「子供のころから触れ合ってきたレゴ（R）というものに、大人になって改めて触れてみて、こんなにわくわくするんだなっていうのを感じたので。この楽しい気持ちだったりわくわくを、子供たち、そして大人の皆さんにも、楽しいものなんだなとっていうのを伝えられるように、本日も楽しくこのイベントをやりたいなと思います。よろしくお願いします」と笑顔。手に持ったマイクについては「こっちにもいろいろデコレーションされていて。ここにはハムスターが付いていたり。可愛いんですよね〜。なんでもレゴ（R）でできちゃうんだっていう、遊び心がすごいなっていうのを感じますね」と感心していた。
また佐久間は「お子さんと一緒に楽しむのはもちろんですけど、大人の趣味として、インテリアにもなるような。すごくいっぱいピースがあるけど重厚感があって、それでいておしゃれになるようなものもいっぱいあるなっていうのを、最近知りまして。家に実際に飾ったりもしているので」と明かした。
レゴ（R）クリエイティブフレンドに就任した感想を求められると「すごく嬉しいなという気持ちと、クリエイティブフレンドっていう言葉だったり、そういう形をとってくださったのがすごく嬉しかったというか。レゴ（R）フレンズがいたりする中で、友達っていう立ち位置をちゃんとくれたというか。お仕事というよりも、本当に『お友達になってください』っていう思いでこの名前をくださったので、それがすごく嬉しいですね」とにっこり。また「僕自身、仕事とかをする上でも、愛がないと仕事をしたくないと思っているので。実際に好きなものだったり、関わってから好きになって、これの楽しさだったり、良さをいっぱいいろんな人に伝えたいなっていうのは、変わらず持っているので。そこを一番大事にしていますね」と仕事に対するスタンスを語った。
印象的なレゴ（R）ブロックとして、佐久間は「家に飾りたいなって思ったのは、フラミンゴとイルカさんですね。フラミンゴもめちゃめちゃ完成度が高いなっていうのと、大きめなんですね。なので、飾りたいなって心から思えたのと、イルカもめちゃめちゃ立体的で。『これ大丈夫なの？』くらい、立体感とびっくりするくらい大きいので。満足感がすごくあるので。それを飾りたいなと思いましたね」と紹介。「イルカさんだけじゃなくて、波とかもレゴ（R）で作れたりするので。芸術的センスとかも磨かれて、お子さんたちがより成長できるんじゃないかなと思いますね。（フラミンゴは）髪色と一緒なので、可愛いなって思っちゃいますね」と笑顔を見せた。
自身と動物の絆にまつわるエピソードを聞かれた佐久間は「僕の家には、保護猫のツナとシャチという猫ちゃんが2匹いるんですけれども、家に猫がいるって感覚じゃないんですよ。家族がいるっていう感覚なので、1回ふと我に返ったときに、『あれ？家に猫いるわ』みたいな気持ちになったりするくらい。家族なんですよね」とコメント。「そういうときに、ツナシャチがすごく僕に寄ってきてくれたり、僕に何かを喋りかけてきたりするのを見ると、信頼しきっているというか、お互いに家族として認め合ってるんだなっていうのを感じるのが、やっぱり嬉しいですね」と笑顔を見せた。
愛猫家とあって、生花ではなくレゴ（R）の花は安心するのではないかと問いかけられると「そうなんですよね。本当にありがたくて。最初にWEBムービーの撮影が終わった後に、レゴ（R）の皆さんからいただいたのは、お花のレゴ（R）で。これ飾れるから本当に嬉しいです！って。今も花瓶にレゴ（R）のお花を挿して飾ってますね。リビングに。本当にありがたいです。しかも、こんなにリアルなの！？ってくらいお花がリアルなんですよね。レゴ（R）の底力ってすごいんだなって感じました」と明かしていた。
この日はレゴジャパン株式会社代表取締役社長のマイケル・エベスンも出席していた。佐久間は「（レゴジャパンの）皆さん、名刺が紙じゃなくてレゴ（R）なんですよ。それをいただきまして。アレンジで僕はウーパールーパーを頭に付けているっていうね」と笑顔。「このウーパールーパー、めちゃくちゃ好きなんですよ。可愛くて。子供の頃はよく『ウーパールーパーに似てるね』ってお母さんに言われていたので。髪の毛の部分がちょうど空いていたので、ここに入れようかなって。社長と僕のコラボみたいな（笑）」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
