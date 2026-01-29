さとう珠緒に「第3夫人にならない？」驚きの勧誘に騒然
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#4が27日放送。#4では、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着した。
【写真】本当に53歳!? さとう珠緒の近影ショット
VTRを見届け、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがを迎えたスタジオでは、“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開した。
ニューヨーク・屋敷から「二股されたことは？」と質問されたさとうが
「実は『第3夫人にならない？』って言われたことがある」と衝撃の過去を明かし、一同を驚がくさせる場面も。相手の男性について、「1人は内縁の妻の外国人で子どもが2人いて、もう1人は京都にいて、子どもも1人いた」と語ったさとう。また「財産で揉めるのが嫌で籍は入れてないけど、『どう？ 3番目に』と言われた」と明かし、「酔っ払ってるから本気か分からないけど、『マンション買ってあげるから』って」と、驚きの“第3夫人勧誘エピソード”を打ち明けた。さらにさらば青春の光・森田から「何歳がぐらいの時ですか？」と聞かれると、さとうは「最近...去年」と告白し、スタジオを騒然とさせた。
また、“恋愛修羅場”について、さとうは20代の頃の実体験を告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、（突然）元カノが来た」と振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われて、ベッドの下に潜った」「30分ぐらい隠れてた」と、当時の状況を振り返った。元カノにはバレなかったものの、「その彼女がタバコを吸う人で、タバコに口紅がついてて...！」と感情たっぷりに語ったさとうに、森田は「昨日のことのようにしゃべるやん」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season5』#4はABEMAで無料配信中。
