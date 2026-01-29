1月27日に60歳の誕生日を迎えた三田寛子　※「三田寛子」インスタグラム

写真拡大

　女優の三田寛子が28日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えた彼女が大失態を告白した。

【写真】三田寛子ショック！　せっかくのケーキが…

　三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。

　1月27日に60歳の誕生日を迎えた彼女が「Happy Birthday to me」と投稿したのは、誕生日を祝福してもらっている様子を記録したオフショット。写真には“Birthday Queen”と書かれたタスキをかけた彼女がカメラに微笑みかける姿が複数収められている。

　投稿の中で三田は「私って本当にドジ　コントみたい」とつづり「お祝いしてもらい　ケーキの蝋燭を願いを込めて吹き消した後ケーキをおっことしてしまった」と告白。続けて「形は崩れましたがみんなで残らず頂きました」と明かし、形が崩れたケーキの写真も披露している。

　誕生日に大失態を巻き起こした三田の投稿に、ファンからは「ドンマイです」「可愛いすぎます」「忘れられないお誕生日となりましたね」などの反響が寄せられている。

引用：「三田寛子」インスタグラム（@mita.hiroko_official）