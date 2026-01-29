¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡ØÆî¶Ë·×²è¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡¡½ÂÃ«PARCO¤Ç¤Ï2·î6Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤âÈ¯Çä·èÄê
¡¡Æî¶Ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡ØÆî¶Ë·×²è¡Ù¡ÊPC¡ÊSteam¡Ë¡Ë¤¬ËÜÆü29Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÆî¶Ë·×²è¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëËÜ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡ÖPARCO GAMES CENTER Special Edition¡×
¡¡¡ØÆî¶Ë·×²è¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¾Îñ2900Ç¯¤ÎÆî¶Ë¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏµåºÇ¸å¤ÎÌ¤Æ§¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æî¶Ë¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä¡¢¿©ÎÈÉÔÂ¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Ê¶Áè¤Ë¶ì¤·¤à¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹ÓÎÃ¤ÎÂþÃæ¡¢Æî¶ËÅÀ¤«¤éÆæ¤Î¿®¹æ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´õË¾¤ÎÅô¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÊÂçÃÏ¤òÀ¸¤±ä¤Ó¡¢900Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿ÍÎà¤Î¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ºîÉÊ¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÉÛ»ÜÎÖÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿»í¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Official Visual Book¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡©¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤È¥Ð¥ó¥É¥ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2·î6Æü¤è¤ê½ÂÃ«PARCO¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ØPARCO GAME CENTER¡ÙÆâ¤Ç¤Ï¡¢Official Visual Book¤ò´Þ¤à¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡ÖPARCO GAME CENTER Special Edition¡×¤ò¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëVisual Book¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ñ¥ë¥³¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ØONLINE PARCO¡Ù¤Ç¤âÆ±Æü¤è¤êÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¡¡¡ØÆî¶Ë·×²è¡Ù¤Ï¡¢PC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤ËÈ¯ÇäÃæ¡£
