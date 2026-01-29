HYDE¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò3·îÇÛ¿®³«»Ï¡Ü5·î¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤â
HYDE¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ëËÜÆü1·î29Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼(ÍÌÀ)¤Ç¤Î¥é¥¤¥ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò3·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£CD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï5·î¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Ë¤Ï2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÀÅ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNOSTALGIC¡×¡¢¡ÖFINAL PIECE¡×¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤¿Cö shu Nie feat. HYDE¡ÖMAISIE¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤ä¡¢TOMORROW X TOGETHER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖSSS¡×¤ÎHYDE²Î¾§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
HYDE¤Ï¸½ºß¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¤ò³«ºÅÃæ¡£¤³¤Á¤é¤Ï3·î31Æü¡¢4·î1Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¸ø±é¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢5·î25Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£NEW ALBUM¡ØJEKYLL¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å) ÇÛ¿®
¢£NEW SINGLE¡ÖTHE ABYSS¡×
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ) È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://hyde.lnk.to/theabyssPR
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜM¡çCARD[¥¨¥à¥«¡¼¥É])¡Û
UICV-9344 / 2,420±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê
M1¡§THE ABYSS
M2¡§LAST SONG - Orchestra ver. -
¢§M¡çCARD(¥¨¥à¥«¡¼¥É)¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦THE ABYSS Music Video
¡¦THE ABYSS Music Video Documentary
¢¨M¡çCARD(¥¨¥à¥«¡¼¥É)¤È¤Ï¡¢QR¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓURL¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆPIN¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ë²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¡¼¥É¡£
https://m-card.info/
¢¨M¡çCARD(¥¨¥à¥«¡¼¥É)µºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓURL¤Ø¤Î½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¤«¤é2Ç¯´Ö(2028Ç¯1·î28Æü)¤Þ¤Ç¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD¤Î¤ß)¡Û
UICV-5089 / 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÍÍ
M1¡§THE ABYSS
M2¡§LAST SONG - Orchestra ver. -
¡üÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ¡§MONSTERS CHANCE ±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¨¾¦ÉÊÉõÆþ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç²¼µÆÃÅµ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê±þÊçÆÃÅµ
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸«³Ø¤´¾·ÂÔ
¤´¾·ÂÔÂÐ¾Ý¸ø±é¡§3/21&22°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡¢3/31&4/1¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM(·×4¸ø±é)
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12:00¡Á2·î1Æü(Æü)23:59
¢¨±þÊçÊýË¡Åù¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ
1/29È¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤ÈÍè½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üCD¥·¥ç¥Ã¥×ÀèÃåÆÃÅµ
¡¦VAMPROSE STORE¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢£¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ (·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼) Âç¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
1·î20Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î21Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
1·î25Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
1·î29Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼(ÍÌÀ)
3·î01Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë (¹áÀî¸©¸©⺠¥Û¡¼¥ë)
3·î13Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦»³¸ýKDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î22Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î24Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î31Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
4·î01Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
◾️¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien¡ä
ÆüÄø¡§5·î25Æü(·î)19»þ30Ê¬³«±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§Wiener Konzerthaus , Großer Saal / ¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë (¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó)
https://konzerthaus.at/de
