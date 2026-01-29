ÃËÁõ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¡×¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Öpromise¡×¿·¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯²ò¶Ø¡£½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤â·èÄê
¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¤¬¿·¥¢¡¼¼Ì¤ò¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ3·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd ¥·¥ó¥°¥ë¡Öpromise¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¼ýÏ¿¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Öpromise¡×¤ÏÁ°ºî¡ÖTABOO¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢Æ¨Èò¹Ô¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú²÷¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¤È¥·¥ó¥»¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢¿´¤òÄ·¤Í¤µ¤»¤ë°ì¶Ê¡£¡È·¯¤ò¤µ¤é¤¦¡É¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤«¤é¡¢¡È·¯¤ÈÌ¤Íè¤òÀÀ¤¦¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ø¡£½Ð²ñ¤¤¤äÎ¹Î©¤Á¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹ÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ë¥«¤È¥ê¥¢¥à¤Î¥é¥¸¥ª½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡¢1·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¤Ë¤ÆÉ½Âê¶Ê¡Öpromise¡×¤¬½é²ò¶Ø¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©²»³Ú±¡KMA¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
2nd ¥·¥ó¥°¥ë¡Öpromise¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
¥·¥ó¥°¥ëCD¡ÜDVD
²Á³Ê¡§¡ï1,700¡ÊÀÇÊÌ²Á³Ê¡ï1,545¡Ë/TECI-994
¡ÎCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
1.promise
2.shadow
¡ÎDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
¡Öpromise¡×MUSIC VIDEO
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¥·¥ó¥°¥ëCD
²Á³Ê¡§¡ï1,300¡ÊÀÇÊÌ²Á³Ê¡ï1,182¡Ë/TECI-995
¡ÎCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
1.promise
2.shadow
3.promise -instrumental-
4.shadow -instrumental-
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÅìµþ¡Û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞ 18:00
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º ¡13:00 ¢15:00
2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÅìµþ¡Û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞ ¡13:00 ¢15:00
2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛHMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ ¡12:00 ¢14:00
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÅÔÆâË¿½ê
2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÅÔÆâË¿½ê
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÅÔÆâË¿½ê
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÅÔÆâË¿½ê
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅÔÆâË¿½ê
¡ã¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë Oneman Live ¡Èpromise¡É¡ä
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©²»³Ú±¡ KMA¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://xxlecoeur.com/information/202601220314tick/
