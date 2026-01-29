外国人観光客などにブランド品のコピー品を販売した業者が大量に送検された。

韓国知識財産処商標特別司法警察は28日、釜山（プサン）で海外有名ブランドの衣類、アクセサリー、バッグなどのコピー品を販売した業者12人を商標法違反容疑で送検したと明らかにした。

業者らは釜山市内の商店街を移動しながらコピー品を販売し違法営業を続けていた。昨年9月に住商複合ビル内のコピー品販売拠点10カ所を対象に取り締まりを実施した商標警察は、コピー品4194点（正規商品価格で約76億ウォン相当）を押収した。

国際市場一帯には外国人観光客向けの秘密の売り場でのコピー品販売が確認された。商標警察は国際市場の販売所3カ所の売り場内部と秘密売り場を取り締まり、バッグや財布など3702点（正規商品価格で約182億ウォン相当）を押収した。

外国人観光客はSNSなどで販売情報を得た後、観光ガイドの案内を受けて秘密売り場を訪れてコピー品を購入したという。一部外国人は韓国でのコピー品購入行為をSNSで紹介していた。

知識財産処のシン・サンゴン知識財産保護協力局長は「外国人観光客に対するコピー品販売など国のイメージを失墜する行為を持続的に取り締まる計画」と話した。