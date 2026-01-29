江蘇省南通市にある華能啓東洋上風力発電所の風車。（南京＝新華社配信）

【新華社南京1月29日】中国江蘇省は洋上風力発電の設置容量が全国トップクラスで、人工知能（AI）予測システムを利用して管理している。南通市にある華能啓東洋上風力発電所では、AIが「風速4級の北風が5級の東風に変わる」と予測すると、直ちに風車のブレードの角度を調整し、最大の発電出力を確保する。

華能啓東洋上風力発電所の洋上集電・昇圧プラットフォーム。（南京＝新華社配信）

この操作は、スマート設備製造を手がける江蘇方天電力技術が開発した、洋上風力発電クラスター向け出力予測システムに支えられている。同社がAI技術に基づき構築した予測システムは、変化する台風の進路を動的に捉え、波や潮のみちひといった海洋状況も取り込むことができる。同システムにより、風力発電会社は風車の迎え角の調整や運転・停止の判断を事前に行いやすくなり、最適な発電タイミングをより正確につかめるようになった。

ＡＩシステムを用いて洋上風力発電所の関連データを分析する江蘇方天電力技術の技術者。（南京＝新華社配信）

江蘇省の送電網に接続された洋上風力発電容量は2025年末時点で、全国トップの累計1349万キロワットに達し、国内の洋上風力発電の約3割を占めた。同省では現在、管轄下の全海域における洋上風力発電クラスターの出力予測システムが構築されており、提供される迅速かつ正確なデータが、電力系統の需給調整判断を支えている。

試算によると、この技術革新により、同省が洋上風力発電を通じて供給できるクリーンエネルギーは年平均10億キロワット時以上増加する。これは50万世帯を超える家庭の年間電力使用量に相当する。（記者/何磊静）

ＡＩシステムを用いて風況や洋上風力発電の出力変動を解析する江蘇方天電力技術の技術者。（南京＝新華社配信）