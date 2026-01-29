フリーアナウンサーの皆藤愛子さんが自身のインスタグラムを更新。1月25日に42歳の誕生日を迎えたことを報告しました。皆藤さんは同日に開催された写真集の予約イベントで、誕生日をファンと共に祝いました。

【写真を見る】【 皆藤愛子 】 「おかげさまでひとつ歳を重ね42歳になりました！」誕生日に写真集予約イベントでファンと交流





イベントでは、皆藤さんが白いブラウスを着用し、白いクリームのケーキを手に笑顔を見せる場面がありました。ケーキには赤いキャンドルや苺が飾られ、周囲には金色の装飾も施されていました。

皆藤さんは「おかげさまでひとつ歳を重ね42歳になりました！いつも本当にありがとうございます」と投稿し、イベントに駆けつけたファンに感謝の気持ちを伝えました。









投稿では「当日、写真集の予約イベントに会いに来てくれた皆さんありがとう！！！あの日新幹線や飛行機も大変でしたよね」と綴り、悪天候の中集まったファンへの思いやりも示しました。







また、「嬉しい言葉を言っていただきすぎて、なんでこんなに？！と思うくらい！ありがたくて幸せな時間でした」と気持ちを伝え、「イベント後に『緊張してしまって〜』というコメントもチラホラいただいてますが、気持ちをたくさん伝えてくれた方も、話したいことうまく言えなかったという方も、その素敵な人柄や気持ちはちゃんと受け取ってます」と、ファンとの交流を大切にしている様子が伺えます。









皆藤さんは最後に「来られなかったけどそれぞれの場所からお祝いしてくれた方も本当にありがとうございます」とコメントし、投稿を締めくくりました。









この投稿に、「42には見えん」「永遠のハタチ愛子さん すてきな一年になりますように！」「日本一素敵な42歳です」「沢山の良い思い出が出来る歳になりますように」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】