きょうは強い寒気が南下し、日本海側で広く雪が降るでしょう。山陰から東北の日本海側にかけては強く降る所もある見込みです。先日の大雪で積雪がかなり増えているため、交通障害や雪崩、落雪などにご注意ください。

この強い寒気が入ってくるタイミングで、関東の平野部もにわか雪の所があるでしょう。東京都心では雪がちらつく程度で積もることはありませんが、神奈川県や千葉県の一部では、うっすら積もる可能性があるため、路面凍結にお気をつけください。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：-2℃ 釧路：-1℃

青森 ：0℃ 盛岡：0℃

仙台 ：4℃ 新潟：4℃

長野 ：1℃ 金沢：2℃

名古屋：6℃ 東京：9℃

大阪 ：9℃ 岡山：9℃

広島 ：9℃ 松江：7℃

高知 ：11℃ 福岡：9℃

鹿児島：12℃ 那覇：20℃

日本海側の強い雪は、あすにかけて続きますが、土日はピークは越える見込みです。太平洋側は晴れ間が出ますが、西日本は天気が下り坂に向かい、土曜日の午後から日曜日は太平洋側で雨の降る所があるでしょう。