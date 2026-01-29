片岡愛之助、妻･藤原紀香の出演舞台で再び涙「成る程、と思う最後でした」 ″大好きな俳優″との2ショットも
歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）が28日、自身のブログを更新。妻で俳優の藤原紀香（54）が出演中の舞台『忠臣蔵』の梅田芸術劇場公演が千穐楽を迎えたことを報告し、作品への思いや俳優の高橋克典（61）との2ショットを公開した。
【写真】「2人とも素敵」大好きだという高橋克典と片岡愛之助の2ショット
愛之助は「昨日は『忠臣蔵』梅田芸術劇場千穐楽に行って参りました！」「二度目ですが、泣いてしまいました」と感激を率直につづり、作品について「とても描き方が面白く、成る程、と思う最後でした!!」と振り返り、改めて『忠臣蔵』の奥深さと演出の魅力を実感した様子を記している。
千穐楽後は、藤原やマネージャーとともにインディアンカレーを食べてから東京へ戻ったことを明かし、「大好きな克典さんと」と吉良上野介役を演じる、高橋との仲むつまじい2ショットを披露した。
ファンからは「生の舞台は最高ですね」「とっても素敵なお芝居でした」「紀香さんとマネージャーさんとインディアンカレー お仕事後に楽しく美味しそうです」「高橋克典さんとお写真、2人とも素敵」などの声が寄せられている。
