松田聖子の45周年全国アリーナツアー初日公演をWOWOWで放送＆配信決定 ヒット曲連発の豪華セットリストに
WOWOWが、松田聖子の45周年全国アリーナツアー『松田聖子 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025』から初日公演を3月29日に放送＆配信する。
【画像】これは欲しい！松田聖子ポータブルレコードプレーヤー
1980年のデビュー後、瞬く間にトップアイドルとしてその頂点に上り詰め、社会現象と呼べるほどの大人気を博した松田。日本のアイドルシーン、音楽シーンのみならず、ポップカルチャーそのものを大きく動かし、今なお第一線で活躍を続ける“永遠のアイドル”だ。
鮮烈なデビューから45年を数えた昨年は、究極のオールタイムベスト盤のリリースをはじめさまざまな企画が催されたが、その中心に位置したのが6月から9月にかけて行なわれた45周年記念全国アリーナツアーだ。その幕開けとなった2025年6月7日のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を、WOWOWで3月29日午後8時より放送＆配信する。
45周年のアニバーサリー公演とあって、デビュー時からのヒット曲が次々と繰り出される豪華すぎるセットリスト。誰もが知っている、誰もが口ずさめる曲ばかりで、会場の熱気と興奮もオーバーヒート状態となった。今年2月にはキャリア初となる韓国での特別公演も決定するなど、新たなステージへ挑み続ける“永遠のアイドル”の“いま”が凝縮されたライブ映像となっている。
■WOWOW『松田聖子 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025』
3月29日（日）午後8：00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
