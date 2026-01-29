お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（51）が28日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。営業の“極意”を語った。

営業出演回数を競う吉本興業の「営業―1グランプリ2025」で、2位に輝いた八木。同番組では、八木が「僕の家」と呼び、年間120泊をともにするスーツケースの中身や、「買い物をお願いする時は先払い」「出演時間を巻かない」などの“八木考案の営業マニュアル”を紹介した。

「かまいたち」山内健司が「ギャラ交渉はしてもいいことなんですか？」と聞くと、八木は「やめといたほうがいい。実力があればやったらいいと思うけど」と前置きしながら、「するのはええねんけど、今まで1万円で売られてたのが15万になってしまう、そしたら一気に仕事がなくなる」と打ち明けた。

そして「その15万のゾーンには山ほど実力者がいるから」とぶっちゃけ。「戦ってるレベルが違うから。日本ランキングが世界ランキングぐらい上がってしまう。だからギャラは、下げたほうがええ！」と断言すると、一同は爆笑した。

「下げたほうがいい！？」と驚く共演者に、八木は「レベル低いところでやったほうがええねん。上げてみ？チャンピオンクラスがゴロゴロいてる」とキッパリ。「鬼越トマホーク」金ちゃんが「ギャラ交渉をしちゃいけない芸人のラインっていうのは？」と聞くと、八木は「していいのは、唯一無二のこういうランク」と、「かまいたち」を指した。

「かまいたちは営業なんか行かんでいい、何も困らない。だけどここの企業は吉本もお世話になってる」と続け、「80周年で何とかかまいたちさん」「ええよ、収録で忙しいから行きたないねん」「いやいやこんだけ払います」とやり取りを想像しながら、「“ほな行こか”ってなる。それだけ」と八木。「それ以外は“上げて”とか言うたらアカンねん、下げて」といい、繰り返し「下げたほうがええ」と“極意”を語っていた。