声優で女優の戸田恵子（68）が29日、ブログを更新。28日、東京・聖イグナチオ教会で執り行われた加藤一二三（かとう・ひふみ）九段の告別式に参列したことを報告した。

戸田は「加藤一二三さんのご葬儀に参列させて頂きました。初めて入った聖イグナチオ教会。上智大学の隣りにあり、とても美しく立派な教会でした」とつづった。

続けて「司祭さまが最初に『ひふみんの愛称で親しまれた〜』とお話しが始まり、私はもうこの最初の『ひふみん』と聴いただけでドッと涙が出てきてしまいました」と当日を振り返った。

また「棺にお花も入れさせて頂き、ただ眠ってるだけのようなお顔の側で『お疲れ様でした』と小さく言いました。大ファンのひふみんさんとの出会いがあって、私は本当に幸せでした。心より感謝いたします」と加藤さんへ感謝を伝えた。

さらに「昔は苦手だったあの出棺の時の長いクラクション、もちろん今も苦手なのだけど。故人を弔い、故人があの世に旅立つにあたり道中の邪を払うという意味もあるそうで。それを知ってから今は、より手を強く合わせて頭を垂れています」と続けた。