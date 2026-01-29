犬が『おしりをぶつけてくる』心理５選 どんな意味があるの？飼い主がすべき対応まで
犬が『おしりをぶつけてくる』心理５選
犬がなぜかおしりをドーンとぶつけてくることはありませんか。「どうして突然おしりをぶつけてきたの？」と驚いてしまうかもしれませんが、そこには相手に対する愛情と信頼が隠れているのです。
ここでは、犬がおしりをぶつけてくる心理を解説します。
1.甘えたい
犬がおしりをぶつける行為には、相手に対する愛情があります。おしりを相手に見せるということは、自分の背中を預けるという意味を持つため、深い信頼と共に「大好き」という感情を含んでいるのです。
そんな愛情表現方法で「甘えたい」と飼い主にアピールしてくることも。おしりを向けるだけでなく、甘えたい気持ちからつい飼い主の方へと下がってしまい、ドンっとぶつかってしまうのでしょう。
2.かまってほしい
甘えたい気持ちと同時に、飼い主に「かまってほしい」という心理が働いているときにもおしりをぐいぐいと近づけてくることがあります。
この場合は、「おしりや背中を撫でて」という意味合いが強く、飼い主に触ってもらえるようにおしりをぐいぐいと飼い主に押し付けているのです。
3.リラックスしたい
リラックスして休みたいとき、多くの犬は信頼している飼い主の隣や足元、あるいは近くにやってきます。これは、飼い主の近くが最も安全で、何かあっても守ってもらえると確信しているからです。
また、眠るときにもみられるのですが、飼い主に背を向けて飼い主とは別方向に顔を向けることで、「お互いに周囲を見張りましょう」という意味もあります。そのため、おしりを飼い主に向けるのです。
より安心感を得たい犬は、飼い主に密着していたいという心理が働くため、うっかりおしりをドンっとぶつけてしまうこともあるでしょう。
4.不安だから安心したい
何か不安な出来事が起こったとき、安心したいという一心で飼い主に密着する犬は多くいます。警戒している場合は、飼い主におしり（背）を向けるようにして、別方向を警戒することもあるでしょう。
このとき、不安感から体を飼い主に密着させようとして、後ろに勢いよく下がった際におしりがぶつかってしまうことがあります。飼い主視点では「どうしておしりをぶつけてきたの？」と疑問に思うかもしれませんね。
5.挨拶のつもり
犬たちは、お互いに挨拶する際に相手のおしりのニオイを嗅ぐのが基本のコミュニケーション方法です。そのため、仲良くなりたい、親しくなりたい相手には、ぐいぐいと自分のおしりを近づけることもあります。
飼い主のことはよく理解しているため、挨拶の意味でおしりをぶつけてくることは少ないでしょう。この心理は、久しぶりに会った知人や初対面の相手などに対して働くことが多いです。
おしりをぶつけてきたときに飼い主がすべき対応
愛犬がドンっとおしりをぶつけてきたとき、飼い主としてどのように対応すべきか戸惑ってしまう……という人もいるでしょう。
問題行動ではないので、愛犬がおしりをぶつけてきたときは、優しく迎え入れてあげてください。また、背中からおしりにかけて、毛の流れに沿うように優しく撫でてあげるとリラックスさせてあげられるでしょう。
もしも不安そうな様子を見せているときは、原因を探り、可能であれば原因を排除したり、他のことで気を紛らわせてあげます。優しく声をかけながらゆったりと撫でてあげるだけでも、気持ちが落ち着くワンコが多いですよ。
まとめ
いかがでしたか。犬がおしりをぶつけてくるのは、飼い主に対する深い信頼と愛情の裏返しです。愛犬がドンっとおしりをぶつけてきたときは、温かく迎え入れてあげて、優しく声をかけながら背中からおしりにかけて撫でてあげましょう。