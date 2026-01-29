Ms.OOJA、デビュー15周年を記念した初の大阪城ホール単独公演に向け、大阪の名所で撮影した公演キービジュアルを公開

今年でデビュー15周年を迎えるシンガーソングライターのMs.OOJAが、2026年10月18日(日)に開催される大阪城ホール単独公演に向けた最新キービジュアルを本日公開した。

本キービジュアルは、デビュー15周年という節目を迎えたMs.OOJAの現在地と、大阪城ホール公演への決意を「大阪」という街そのものを背景に表現したもの。撮影は、大阪城ホールをはじめ、難波神社、通天閣、道頓堀、うめきたガーデン、大阪城公園といった大阪を象徴する名所で敢行された。歴史と活気、人の温度が共存する大阪の空気感の中で、アニバーサリーイヤーにふさわしい凛とした佇まいが印象的に切り取られている。

また Ms.OOJAは本日、読売テレビの朝の情報番組・ZiP!かんさいに生出演。

番組内では、デビュー15周年を迎えた現在の心境とともに、2026年10月18日(日)開催の大阪城ホール単独公演についてをメインにトークを展開。これまでの活動を振り返りながら、自身のキャリアにおいて最大規模となる大阪城ホール公演に懸ける想いや意気込みを語った。

デビューから15年、数々の楽曲とステージを重ねてきたMs.OOJAが、特別な節目の年に立つ大阪城ホール。その集大成とも言えるステージに、今後ますます期待が高まる。

なお、本公演のチケットは現在、オフィシャルファンクラブ最速先行およびe+(イープラス)によるプレイガイド最速先行受付を実施中。詳細は各受付サイトにて案内されている。

【大阪城ホール公演 詳細】

Ms.OOJA 15th Anniversary Live 「Ms.OOOOOJA! 〜あたらしい景色をみにいこう〜」 会場：大阪城ホール（大阪府大阪市中央区大阪城3-1）日時：2026年10月18日(日) 16:00開場／17:00開演