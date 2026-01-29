カール・アーバン主演『ザ・ブラフ　ブラッディ・メアリーの戦い』配信決定！予告、場面写真が一挙解禁

プリヤンカー・チョープラー・ジョナス、カール・アーバン主演のアクション・アドベンチャー大作『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』が2026年2月25日（水）よりPrime Videoで独占配信開始決定。その配信に先駆け、日本語予告、キービジュアル、場面写真も一挙解禁された。

『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』概要

ノンストップで繰り広げられるスリル、歴史的な世界観に現代的な要素を融合させた激しい戦闘シーン、巧妙な罠、血しぶきの舞う死闘を描いた『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』は、愛する者を守るために命を懸けるヒロインの戦いを描いたアクション・アドベンチャー大作。プリヤンカー・チョープラー・ジョナスは、かつてないほど激しいアクションを披露。家族を守るために危険な過去との戦いを繰り広げる、複雑でダイナミックなヒロイン、エルセル“ブラッディ・メアリー”ボーデンを熱演している。

エルセル“ブラッディ・メアリー”ボーデン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス／『マトリックス レザレクションズ』『シタデル』）は、海賊としての暗い過去から逃れ、愛する夫T.H.（イスマエル・クルス・コルドバ／『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』）、息子アイザック（ヴェダンテン・ナイドゥー）、義妹エリザベス（サフィア・オークリー＝グリーン／『エクストラオーディナリー』）とともにカリブ海に浮かぶケイマン諸島で平和を手に入れたと思っていた。しかし、悪名高い元船長コナー（カール・アーバン／『ザ・ボーイズ』『スター・トレック BEYOND』）が復讐のために現れたことで、エルセルの世界は無残にも引き裂かれてしまう。

葬り去ったはずの「悪魔」と向き合うことを余儀なくされたエルセルは、秘密とサバイバルに満ちたゲームに引き戻されることになる。巧妙な罠、そして愛する者を守るため、武装した彼女はコナーの無慈悲な一味に対し、容赦のない戦いを繰り広げる。家族を救うためのエルセルの戦いは贖罪の旅となり、かつての戦士としての血塗られた過去と向き合い、秘められた能力を解き放つことになる。

フランク・E・フラワーズ監督（『ボブ・マーリー ONE LOVE』脚本）、ジョー・バラリーニ（『悪魔の毒々パーティ』）との共同で脚本を手掛けた本作『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』。舞台となるのは、歴史と文化が息づくケイマン諸島のスカル・ケーブや象徴的な断崖など、実在するロケーションを背景に、壮大な歴史スリラーを描き出した。また、『アベンジャーズ／エンドゲーム』や『エクストラクション』などの作品でも有名な、アンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟や、アンジェラ・ルッソ＝オストットが彼らの製作会社AGBOを通じて本作のプロデューサーを務めている。

『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』配信情報

Prime Videoにて2026年2月25 日（水）から独占配信開始

