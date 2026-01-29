第98回アカデミー賞ノミネート発表！ディズニーが『ズートピア 2』など5部門選出

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、第98回アカデミー賞において、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、20世紀スタジオ、ピクサー・アニメーション・スタジオ、およびディズニープラスなど、傘下のスタジオとプラットフォームから合計5つのノミネートを獲得した。

ウォルト・ディズニー・カンパニー、第98回アカデミー賞®にて5つのノミネートを獲得

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの『ズートピア 2』は、国内興行収入130億円を突破し、全世界興行収入も17億ドル（※日本円で2,703億円）に到達。洋画アニメーション史上およびディズニー＆ピクサー作品史上で歴代1位を達成するなど、アニメーション史に残る記録的快挙を次々と打ち立てる中、長編アニメーション映画賞でノミネートを獲得した。

同じく劇場公開中で、公開後わずか18日の驚異的なスピードで全世界興行収入10億ドルを突破し、先日13億ドルに到達した『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、衣裳デザイン賞および視覚効果賞の2部門でノミネートされた。さらに、昨年公開されたピクサー映画で、現在ディズニープラスにて見放題独占配信中の『星つなぎのエリオ』も長編アニメーション映画賞でノミネートを獲得した。

ディズニー映画は昨年、全世界興行収入で65億ドルを達成し、年間興行収入ランキングにおいて世界第1位のスタジオとなった。こうした実績を背景に、ウォルト・ディズニー・スタジオを象徴するアニメーションで確かな存在感を示し、世界中の観客を劇場へと引き戻しているディズニー映画の勢いを、アカデミー賞の舞台においても改めて印象づける結果となった。

第98回アカデミー賞の授賞式は、2026年3月15日（日）（米現地時間）に開催される。

第98回アカデミー賞ノミネート作品一覧

『ズートピア 2』｜ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』｜20世紀スタジオ

『星つなぎのエリオ』｜ピクサー・アニメーション・スタジオ

『Retirement Plan（原題）』｜ディズニープラス

ノミネート状況：1部門ノミネート公開ステータス：全国の劇場で大ヒット上映中ノミネート内容：長編アニメーション映画賞（ジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード、イヴェット・メリノ）ノミネート状況：2部門ノミネート公開ステータス：全国の劇場で大ヒット上映中ノミネート内容：衣裳デザイン賞視覚効果賞ノミネート状況：1部門ノミネート配信ステータス：ディズニープラスにて見放題独占配信中ノミネート内容：長編アニメーション映画賞（マデリン・シャラフィアン、ドミー・シー、エイドリアン・モリーナ、メアリー・アリス・ドラム）ノミネート状況：1部門ノミネート配信ステータス：ディズニープラスで配信中（※イギリス・ヨーロッパ地域限定）ノミネート内容：短編アニメーション賞（ジョン・ケリー、アンドリュー・フリードマン）

なお、1作目の『ズートピア』や、『アバター』シリーズの1〜2作、そして『星つなぎのエリオ』は、Disney+（ディズニープラス）で見放題配信中！

