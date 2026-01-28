【アクションチャンネル2026年2月ラインナップ】絶景アイランド・クライム特集

アクションチャンネルの2026年2月のラインナップをご紹介。今月は、真冬の2月にリゾート気分が味わえる、絶景が広がる美しい“島”を舞台に繰り広げられる話題の最新クライムドラマを放送。

【絶景アイランド・クライム特集】

『リゾート警視〜カリブ海の事件簿〜』（全6話）＜独占日本初＞

字幕版：2月1日（日）14：00スタート、全6話一挙放送

© THOMAS BRAUT/FEDERATION STUDIO/TF1

フランスの大手放送局TF1で初回視聴率20.7%を叩き出し、400万人以上の視聴者を釘付けにした話題作。映画『フランス特殊部隊 RAID』で知られるフロラン･ペールが、多くのアクション・シーンを自らこなし、型破りな主人公・ガブリエル・サンバルテレミー警視を演じる。

そのほか、『バルタザール 法医学者捜査ファイル』のフィリパ･フェニックスや、第48回セザール賞を最多受賞した映画『12日の殺人』に出演するナタナエル･ボージヴォワールなど、実力派俳優らの共演も見逃せない。

第一話あらすじ

16年ぶりに故郷の島に戻ってきたガブリエル・サンバルテレミー警視。到着早々、ヤシの木の上で溺死した遺体が見つかる。単なる事故ではないと、にらんだガブリエルは捜査を開始。被害者の家から見つかった多額の現金を手がかりに、彼女の働いていた高級ビーチへ。多くの著名人が訪れるその場所で、被害者のある秘密が明らかになる。そんななか、ガブリエルの型破りな捜査手法に、部下のジョルジュは困惑を隠せずにいた。

『灼熱の刑事ルイスとナイラ カナリア諸島殺人事件』（全5話）＜独占日本初＞

字幕版：2月14日（土）14：00スタート、全5話一挙放送

COPYRIGHT - 2024 ATRESMEDIA, BUENDÍA ESTUDIOS, PLANO A PLANO. ALL RIGHTS RESERVED

灼熱のカナリア諸島を舞台に、色覚異常を抱えるベテラン刑事と、明るく情熱的な地元刑事のコンビが、殺人事件の捜査に挑むスペイン発のクライム・アクション。Netflixドラマ『そしてサラは殺された』などに出演するヒネス・ガルシア・ミリャンや、ヨーロッパを中心に幅広く活躍する俳優、ナタリア・ベルベケらが出演する。

主人公は、白黒の世界しか見えない色覚異常を抱えながらも、形や質感、わずかな表情の変化から人間の心理を読み解く力を武器に、多くの事件を解決してきたベテラン刑事ルイス。過去の失態によりマドリードを離れ、カナリア諸島へ転任した彼は、内向的ながらも鋭い洞察力と冷静な判断を持ち合わせている。そんな彼が、明るく社交的で情熱的、そして地元を深く愛する若き女刑事ナイラとコンビを組んで事件を解決していく。

第一話あらすじ

ルイスは、すべてが白と黒にしか見えない色覚異常を抱えながらも、マドリード警察で数々の難事件を解決してきたベテラン刑事。これまでに12回も勲章を受章し、“獲物の心が分かれば逮捕も同然”との名言を残すほどの鋭い洞察力を誇っていた。しかし、相棒ラモンとの捜査中に犯人を誤認逮捕してしまい停職処分に。ラモンの勧めもあって、休暇を兼ねて娘が暮らすカナリア諸島の小島へと向かう。ところが滞在先のホテルで、元従業員ロレンツォが大量出血の末に崖から転落死する事件が発生。翌朝、テネリフェ署の刑事たちが現場に到着し、捜査を指揮するのは勝ち気で情熱的な若手刑事ナイラだった。内向的で冷静なルイスとは正反対の彼女。やがて、ホテル滞在者として居合わせたルイスとラモンも、この奇妙な事件の捜査に加わることになる。

その他にも絶景の島が舞台のクライムドラマを多数放送！

『リサーチ・ユニット〜新章』シーズン1〜3（全6話）

字幕版：2月5日（木）22：00スタート 毎日木曜22：00から2話連続

『デビルズ・リープ〜娘を守れ！最強の親父』（全2話）

字幕版：2月7日（土）20：15スタート 全2話一挙放送

『クライム・イン・リゾート〜元捜査官アレックスの犯罪ファイル』シーズン1〜2（全20話）

シーズン1字幕版：2月8日（日）14：00スタート 全10話一挙放送

シーズン2字幕版：2月15日（日）14：00スタート 全10話一挙放送

『プリズン・アイランド 占拠された島』（全6話）

字幕版：2月14日（土）19：15スタート 全6話一挙放送

大人気シリーズの新シーズンが登場！

『インヴィジブル〜遺体身元特定チーム』シーズン4（全6話）＜独占日本初＞

字幕版：2月7日（土）14：00スタート、全6話一挙放送

©Nicolas Velter-France Télévisions-Storia Television

身元不明遺体が出た事件を捜査するフランス警察の身元特定チーム「インヴィジブル」が、事件の真相と身元を解明していく1話完結のクライムドラマ。フランスのテレビ局France 2で各話約300万人以上が視聴した大人気作の最新シーズンがいよいよ日本初上陸。

本シーズンでは、警視ダリウスらのチームが働く警察署内で身元不明の遺体が見つかった事件で幕を開ける。前編・後編の二部構成となる最終章（第5〜6話）では、地中から白骨化した女性と子供、そして犬の遺体が発見されるという異様な事件にチームが挑む。一方でダリウスは、ついに自分の出自にまつわる真相へ導く最後の手掛かりを掴むのだった。

第一話あらすじ

ベンが銃撃されてから半年。まだ全快ではないものの職場復帰を果たす。同日、システラ警視正のオフィスで警官の制服を着た女性の遺体が発見される。オフィスには上官を非難するスローガンが掲示されていたが、署内に彼女を知る者はおらず身元不明遺体“マリアンヌ”として捜査が始まる。一方、麻薬密売人のヴィンス･ポメレの恋人サムが姿を消し、ヴィンスの部下ドリスが怪しまれる。ドリスには重大な秘密があるのだった。

『レックス〜ウィーン警察シェパード犬刑事〜』シーズン2（全15話）＜チャンネル初＞

字幕版：2月4日（水）22：00スタート、毎週水曜 2話連続放送



© Beta Film 1994

オーストリア・ウィーンを舞台に、刑事モーザーと相棒のシェパード犬レックスのコンビが事件を捜査していくレジェンド“ワンコ”シリーズ。アクションチャンネルで大人気のイタリア版やカナダ版の他、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、スロバキアなど、世界7ヵ国でリメイクが制作されている。

ドアの開け閉めから、テレビのリモコン操作、パン屋へのおつかいもこなす超優秀なレックスだが、大好物のソーセージパンを食べるためにモーザーの同僚にいたずらをしたり、モーザーに女性が近づくと焼きもちをやき関係を妨害しようとする可愛らしい一面も。賢いだけにいたずらっ子な面もあり、表情豊かで愛嬌たっぷりのレックスから目が離せない。

第一話あらすじ

プラーター公園の遊園地内で少女が誘拐され、のちにドナウ川で遺体となって見つかった。少女の誘拐はこれで３件目だ。２件目の被害者である少女ビルギットは保護されたものの、性的暴行により心に傷を負い、ふさぎ込んでいた。しかしレックスと触れ合うことで、少女は少しずつ心を開き、誘拐された時の光景を絵に描く。絵からヒントを得たモーザーたちは、犯人のアジトを突き止め身柄を確保。その間もレックスはビルギットにずっと寄り添うのだった。

【注目のラインナップ】

世界的なスポーツの祭典でイタリアがアツイ！〜イタリアドラマ プチ特集〜

『警部ダリオ・マルテーゼ 遺志を継ぐ男』（全8話）

字幕版：2月1日（日）深夜2：05スタート 毎週日曜深夜2:05から3話連続

※2月15日（日）は2話連続

『ロレンツォ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事』シーズン1〜3（全34話）

字幕版：2月4日（水）10：00スタート 毎日午前10:00から3話連続

『ダヴィデ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事』シーズン1〜2（全22話）

字幕版：2月16日（月）10：00スタート 毎日午前10:00から3話連続

『マルコ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事』シーズンゼロ & 1〜2（全34話）

字幕版：2月27日（金）10：00スタート 毎日午前10:00から3話連続

3連休まるごとフラッシュポイント

『フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-』シーズン1〜5（全75話）

字幕版：2月21日（土）6：00スタート ※2月21日（土）〜2月23日（月・祝）で一挙放送！

新シーズン直前！

『警部ジェラルディ 孤高のブリュッセル捜査線』（全12話）

字幕版：2月26日（木）22：00スタート 毎週木曜22:00から2話連続

『警視カサンドル〜湖畔の事件簿〜』シーズン1〜4（全16話）

字幕版：2月28日（土）14：00スタート 2週連続8話ずつ

