旅行の楽しみといえばやっぱり外せない駅弁。テーマがランキングということで、おと週スタッフの中でもお弁当を食べる機会が多い10名のおすすめ3選をヒアリング。今回は人気の「駅弁屋 祭」「グランスタ東京（改札内）」「ほっぺタウン（大丸東京店・改札外）」の3エリアからご紹介。定番どころはもちろん、ちょっぴりリッチなご褒美弁当、ニッチなツマミ的弁当？までバラエティ豊かな品々が勢揃いです！

【ライター菜々山いく子セレクト】1位・おかずに良し、ツマミに良しな絶品お肉のトリコ「牛肉どまん中」1620円（新杵屋）＠駅弁屋 祭

出合ったのは20年近く前。勉強も兼ねて試食会に行った時のことだ。すると、そこに集まっていた面々が口を揃えて「やっぱこれこれ」というので、食べたらびっくり。

「牛肉どまん中」（新杵屋）1620円

「牛肉どまん中」（新杵屋） 1620円

こんなうまい駅弁あったのか！と感激したのを覚えている。駅弁といえば峠の釜飯か、ます寿司くらいしか食べたことがなかったので衝撃だった。

食べ方はお肉とおかずでビールや日本酒をちょろっと飲んでから牛肉のエキスが染みたご飯を一気に掻きこむ。今でも絶対エースの神駅弁。

2位「東京弁当」

3位「いなり」（豆狸）

【カメラマン・鵜澤昭彦セレクト】1位・タコ旨煮に合う、味の染みたご飯の旨さにメロメロ「ひっぱりだこ飯」1480円（淡路屋）＠駅弁屋 祭

仕事柄おと週イチ駅弁を食べている僕の1位はやっぱり「ひっぱりだこ飯」だね。プリプリしっとりなタコ、煮穴子も絶品なんだけど、なんてったってメインの味付き飯がとにかく良いのよ。

「ひっぱりだこ飯」（淡路屋）1480円

「ひっぱりだこ飯」（淡路屋） 1480円

ちょっと硬めに炊かれたお米にタコの旨みがこれでもか！と染みててね〜。食べ進めていくとひょっこり登場するタコボールもお気に入り。

唯一の欠点は人気の駅弁だから売り切れが多いこと（泣）。東京駅で見かけたらその日1日機嫌は上々〜。

2位・深川めし（日本ばし大増）

3位・国技館焼鳥（国技館）

【ライター・池田一郎セレクト】1位・絶品かつサンドだけじゃない楽しい三階建だ！「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」1250円（とんかつ まい泉）＠グランスタ東京

「とんかつ まい泉」のとんかつサンドが大好き。しっかりヒレかつに甘旨のソースがパンにもシミシミで、く〜、旨い。だけど、かつサンドだけってちょい物足りなさもある。そこでコレだ。

「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」（とんかつ まい泉）1250円

「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」（とんかつ まい泉） 1250円

東京駅赤煉瓦駅舎が描かれたパッケージがウキウキだし、ここだけの限定品なのもうれしい。で、3段重ねで、中にはかつサンド、かつ丼、そぼろ玉子飯が。アレコレちょっとずつ、いわばとんかつ屋の幕の内だ。三角食べしつつ、ビールのつまみにも◎。これは楽しい！

2位「紅ズワイガニ弁当」（うぶか）

3位「えんがわ押寿し」（神尾弁当）

【編集・武内慎司セレクト】1位・新幹線で楽しむおとなのためのお子様ランチ「チキン弁当」980円（JR東日本クロスステーション）＠駅弁屋 祭

唐揚げ粉の味は少し濃いし、チキンもジューシーとは言いがたい。しかし、新幹線の旅で手にするのはこの『チキン弁当』であることが多い。なんで？

「チキン弁当」（JR東日本クロスステーション）980円

「チキン弁当」（JR東日本クロスステーション） 980円

唐揚げの他にはケチャップライスという、55歳にしてお子様舌には安心、安定の構成であること。そしてその茶色と赤色、卵の黄色も少々という組み合わせは、デパートの食堂で食べていたお子様ランチを思い起こし、引いては新幹線の旅を遠足にもしてくれるのだ。まあ、単においしいからなんだけど。

2位・おいしい海苔弁当（にんべん）

3位・海苔弁 膝栗毛（刷毛じょうゆ 海苔弁山登り）

【ライター・星野真琴セレクト】1位・旨みたっぷりのえんがわはエネルギー満点の勝負メシ「えんがわ押し寿司」1680円（神尾弁当）＠駅弁屋 祭

出張時に東京駅を利用することが多い私にとって、駅弁は勝負飯。迷わず好物のえんがわに手が伸びるが、その中でも神尾弁当のえんがわ押し寿司はやはり強し。

「えんがわ押し寿司」（神尾弁当）1680円

「えんがわ押し寿司」（神尾弁当） 1680円

甘酢で〆たえんがわを主役にした、ひと口大のシャリとのバランスが秀逸。特有の食感と旨み濃厚な脂を（仕事前ゆえ）緑茶でいただいてエナジーチャージ！

とはいえ、酢飯に紫蘇を混ぜたさわやかな伯養軒、カラスガレイのえんがわと海老の押し寿司の2種を贅沢に楽しめる大船軒も捨て難い……。

2位「笹巻きえんがわ寿司」（伯養軒）

3位「えんがわと海老の押し寿司」（大船軒）

【編集・戎（エビス）誠輝セレクト】1位・店内厨房で作るできたての味をお供に電車へGO！「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」1980円（駅弁つばめグリル）＠グランスタ東京

洋食レストラン『つばめグリル』の看板メニュー「つばめ風ハンブルグステーキ」（ハンバーグ）の弁当。高級ですが満足度高し。その理由は売り場に厨房を設け、そこで作っているから。挽き肉から成形し焼き上げ、自家製ビーフシチューをかける。お米も旨いし、弁当として満足度高し。

「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」（駅弁つばめグリル）1980円※11月現在の価格

「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」（駅弁つばめグリル） 1980円 ※11月現在の価格

2位「塩焼き鯖すし弁」（若廣TOKYO）

2位はサバジェンヌさんにコメントを譲るとして。3位は、駅弁ならコレ。秋田の美味が一堂に集結。食事にも、アテにもいい。いずれも駅構内で買えます。新幹線乗車前にぜひ。

3位「サキホコレ弁当」（特上弁当）

【ライター・カーツさとうセレクト】1位・車窓さえありゃ酒のアテにはさほど困らない「トリッパのパニーノ」660円（東京パニーノ）＠グランスタ東京

私用で長距離列車に乗ってる時は、車中で常時呑んでいたいんで、本来はお酒とナッツくらいで充分。弁当喰うとすぐ腹一杯になっちゃうし、高価な弁当を買うくらいなら、その予算はアルコールに回したい。

でも、降車のちょい前の〆のツマミ的なヤツもいきたくなった時用の押さえで『パニーノ』。具がトリッパっつうのが、モツで呑む派には堪んない！

「トリッパのパニーノ」（東京パニーノ）660円

「トリッパのパニーノ」（東京パニーノ） 660円

2位「ハーブミックスピスタチオ」（カルディ）

3位「カンノーリ」（イータリー）

カンノーリはさらに食後酒も行った時のため。両者ともに車中で喰わなかったら後で喰えるし。

【編集・荒川友吾セレクト】1位・分厚くってサクぷりの牛タンを口いっぱい頬張る幸せ「厚切り牛たんステーキ弁当」2400円（牛たんかねざき）＠大丸東京店

新幹線口から少し歩くけど、少し遠回りしてでも絶対に食べたいくらい大好きなお弁当がコレ！贅沢に詰まった厚切りのタンはプリっと歯切れよく、モノがいいから塩だけの味付けなのに牛タンの旨みがぐんぐん広がるんです。

「厚切り牛たんステーキ弁当」（牛たんかねざき）2400円

「厚切り牛たんステーキ弁当」（牛たんかねざき） 2400円

添えられた青唐辛子入りの南蛮漬けも秀逸で、これだけでも酒のアテになる上にシンプルな味付けのタンに乗せて食べれば悶絶級。旅行の時やちょっといいことがあった時、ご褒美気分で食べたいとっておきのお弁当です。

2位・黒毛和牛 牛玉弁当（浅草今半）

3位・たっぷり甘えび弁当（旭川駅立売商会株式会社）

【ライター・肥田木奈々セレクト】1位・幸せの黄色い玉子、お宝にも心躍る肥田木の初恋駅弁「えび千両ちらし」1690円（新発田三新軒）＠駅弁屋 祭

蓋を開ければこれ、一面黄色の厚焼玉子。そっとめくれば下にエビ、小肌、イカ、鰻とお宝ちらしが現れる！

出合いは15年ほど前。それは初恋にも似た衝撃でしたぁ。見た目の驚き、遊び心ある構成、味わう楽しさ、胸をズキュンと撃ち抜かれましたよ。

「えび千両ちらし」（新発田三新軒）1690円

「えび千両ちらし」（新発田三新軒） 1690円

玉子焼きは上品なダシで飽きない味だし、山葵醤油を絡めた小肌やおぼろ昆布をひいた酢飯も技あり。

2位の京都・串くら「焼き鳥弁当」は各種焼鳥＆生麩など入り、お酒もグビグビ飲める弁当！

2位「焼き鳥弁当」（京都・串くら）

3位「ドリームプリティミルフィーユ」（創作鮨処 タキモト）

【ライター・池田陽子セレクト】1位・脂の乗ったサバと特製のだしシャリの相性がたまらん！「塩焼き鯖すし弁」1485円（若廣TOKYO）＠グランスタ東京

鯖大好きな私の一押しは羽田空港「空弁」で、5年連続売上第1位を誇る「焼き鯖寿司」の名店「若廣」が東京駅のみで販売している「若狭名物 贅沢塩焼き鯖のすし弁」。

「塩焼き鯖すし弁」（若廣TOKYO）1485円

「塩焼き鯖すし弁」（若廣TOKYO） 1485円

脂のりバツグンのサバを卓越した技術で焼き上げ、カツオ節や昆布ダシを使った特製の「だしシャリ」にトッピング。ほくほくジューシーなサバもさることながら、サバの脂がしみただしシャリの旨さったら！！添えられた若狭梅、わさび漬けを付けながら「味変」を楽しむのもおすすめ。

2位「熟成さば塩焼きの海苔弁」（刷毛じょうゆ 海苔弁山登り）

3位「おとなの焼き鯖寿司」（番匠本店）

※エリアは1位商品の販売場所です。

『駅弁屋 祭』＠グランスタ東京

『駅弁屋 祭』＠グランスタ東京

［店名］『駅弁屋 祭』

［住所］グランスタ東京・改札内一階 中央通路エリア

［電話］03-3213-4353

［営業時間］5時半〜22時

［休日］無休

［交通］八重洲中央口から徒歩3分

『グランスタ東京』

『グランスタ東京』

［店名］『グランスタ東京』

［住所］グランスタ東京・改札内地下一階（スクエアゼロエリア）

［電話］なし

［営業時間］平日・土：8時〜22時、日・祝：8時〜21時※翌日が休日の場合は22時まで営業

［休日］無休

［交通］八重洲中央口から徒歩4分

『大丸東京店（B1・ほっぺタウン）』

『大丸東京店（B1・ほっぺタウン）』

［店名］『大丸東京店（B1・ほっぺタウン）』

［住所］東京都千代田区丸の内1-9-1

［電話］050-1782-0000（代）

［営業時間］10時〜20時

［休日］元旦、1月2日を除き無休

［交通］八重洲北口改札を出てすぐ

撮影／鵜澤昭彦、小島昇

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

『おとなの週末』2026年2月号

【画像】選びに選び抜いた東京駅の“推し弁当”一覧（21枚）