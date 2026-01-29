インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスで、中古良品の「iPhone 15」（128GB）を発売した。価格は7万6980円。あわせて、NEC製の光回線ルーター4製品も販売を開始した。

iPhone 15

中古のiPhone 15は、充電器や取扱説明書などの付属品を含まない「中古良品」として提供される。価格は7万6980円で、回線サービスを同時に契約することで、24回払い（月額3213円）を選択できる。

また、のりかえ価格の対象となっており、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入と同時に申し込むと、6万9800円（2909円×24回）で購入できる。

NEC製の光回線ルーターは、「Aterm 7200D8BE」「Aterm WX5400T6」「Aterm WX4200D5」「Aterm 3000D4AX」の4製品。いずれもWi-Fi 6以上に対応し、メッシュWi-Fiにも対応することで、より広く安定したネットワーク環境を構築できる。

Aterm 7200D8BE

Aterm WX5400T6

Aterm WX4200D5

Aterm 3000D4AX

「Aterm 7200D8BE」は最大伝送速度10Gbpsに対応するWi-Fi 7対応モデルで、価格は2万4800円。そのほかの3製品は最大伝送速度1Gbpsで、「Aterm WX5400T6」はWi-Fi 6E対応で2万2800円、「Aterm WX4200D5」はWi-Fi 6対応で1万6800円、「Aterm 3000D4AX」もWi-Fi 6対応で1万1980円。