山形県庄内町の幼稚園では槇島ほうき作り体験が行われ、親子が協力しながら思い思いのほうきを作り上げていました。

【写真を見る】園児が地域伝統の「槇島ほうき」づくりに挑戦 鬼滅の刃？ヤマザワ？クロミちゃん？いろいろ登場した訳は？（山形）

庄内町の余目第一幼稚園では毎年、地元の伝統文化に触れ、地元への愛着と親しみを育んでもらおうと、槇島ほうき作りの体験が行われています。





「槇島ほうき」は庄内町槇島地区で200年以上作られつづけてきた伝統のほうきです。今回制作するのは槇島ほうきの中でも比較的に作るのが簡単な「ピコほうき」です。





材料のほうききびは園児たちが去年の6月に植え、8月に収穫したものです。槇島ほうき手作りの会のメンバー5人が作り方や紐の結び方などを指導しますが。





園児たちはほうきと一緒に飾るお絵描きに夢中な様子。



紐を切るなどの簡単な作業を手伝いながら、およそ1時間で無事に完成させました。

■ほうきを作ってみてどうだった？





園児は「たのしかった！Q絵は何か描いたの？鬼滅の刃！炭次郎！Qなんで炭次郎？だってかっこいいから！幼稚園が汚くなった時にゴミを払うため（使いたい）」





園児は「ヤマザワを描いて面白かったです。Qなんでヤマザワ？だってヤマザワの方がいいかなってQヤマザワ好きなの？ヤマザワ好き！」





園児は「絵を描いたのが楽しかった。Q何の絵描いたの？クロミ！クロミちゃん推しだから」





きょう作られたほうきは、しばらく園内に飾り、後日園児たちが持ち帰るということです。