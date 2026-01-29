実況系YouTuber、“子どもの安全”守るため動画削除される。怒りの声上がるも「消されても文句いえん」内容
実況系YouTuber・けんぼーさんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。今まで投稿した動画が削除され、現在の心境を吐露しました。
【投稿】削除されたYouTube動画一覧
TeamYouTube公式Xは28日にけんぼーさんの投稿にリプライをしています。「大変お待たせいたしました。ポリシーチームが確認したところ、子どもの安全に関するポリシー違反により該当動画はすべて引き続き削除されたままとなります。未成年者の心と体を危険にさらすコンテンツは、YouTubeで許可されていません」と、削除の理由を報告。
「ご期待に沿えない結果であったことは十分承知しておりますが、YouTubeをすべてのユーザーにとって安全な場所にするための措置となります。また、今回の審査結果が最終的なものとなりますので、何卒ご了承いただけますと幸いです」とのことです。
しかし、実際に削除された動画を見た人からは「まぁ消されても文句いえんやろ R18でやってろよ」「なるほどこの手のゲームかあ… 今のYouTubeがこれを許さんとするのもだろうなあって感じではある」といった声が上がっています。
また、「これらのゲーム実況の動画を見ていないから動画自体をどうこうジャッジできないがタイトルだけ見ているとアウトっぽい部分は散見される」「今のYoutubeじゃ消されてもおかしくない」「眉をしかめる題名」といった声も上がりました。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】削除されたYouTube動画一覧
「未成年者の心と体を危険にさらすコンテンツは」「49本の実況動画が削除されました」と報告したけんぼーさん。投稿には画像を4枚載せています。「重要なお知らせ コミュニティガイドラインに関する事前警告」などと書かれ、削除された動画のタイトル一覧も記載されています。「子どもの安全」を守るために削除されたようです。けんぼーさんは「私もう無理かも」とも吐露しました。
「ご期待に沿えない結果であったことは十分承知しておりますが、YouTubeをすべてのユーザーにとって安全な場所にするための措置となります。また、今回の審査結果が最終的なものとなりますので、何卒ご了承いただけますと幸いです」とのことです。
「今のYoutubeじゃ消されてもおかしくない」コメントでは、「う〜ん………納得いかないかなぁ……」「まずYouTube君は脱毛とか詐欺ゲーとか詐欺っぽい副業の広告を消せや」「危ない女性向けのASMR残すのは未成年者の心と体を危険にさらすとは思ってないってこと？」「エロ広告とかは平気で出しといて、なんでこれらが許されない？」「何のためにYouTube kidsがあるんや」など、怒りの声が多く寄せられています。
しかし、実際に削除された動画を見た人からは「まぁ消されても文句いえんやろ R18でやってろよ」「なるほどこの手のゲームかあ… 今のYouTubeがこれを許さんとするのもだろうなあって感じではある」といった声が上がっています。
また、「これらのゲーム実況の動画を見ていないから動画自体をどうこうジャッジできないがタイトルだけ見ているとアウトっぽい部分は散見される」「今のYoutubeじゃ消されてもおかしくない」「眉をしかめる題名」といった声も上がりました。(文:橋酒 瑛麗瑠)