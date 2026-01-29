チョーヤ梅酒（以下、チョーヤ）は、本格梅酒「さらりとした梅酒 糖質40％オフ」を中身とパッケージデザインをリニューアルし、「さらりとした梅酒 糖質50％オフ」として2月上旬から順次切り替えて発売する。

「さらりとした梅酒 糖質40％オフ」は「さらりとした梅酒」ブランドの糖質オフ商品として2016年9月6日に発売した国産梅100％使用、酸味料・香料・着色料不使用の本格梅酒。

健康を意識した生活が一般化する中、梅酒を飲む際に気にしている事の調査では食品添加物の有無に次いで2番目が糖質の量で、また、さらりとした梅酒が糖質50％オフを達成した場合、どの程度飲んでみたいかという調査では約9割の人が前向きな意向を示した（梅酒の飲む際に気にしていること 「とても気になる」「やや気になる」の合計 添加物の有無82.2％、糖質の量74.3％。さらりとした梅酒で糖質50％オフを達成した場合、どの程度飲んでみたくなるか？「とても飲んでみたい」41.2％「やや飲んでみたい」48.6％ 合計で89.8％（同社調べ 2025年7月 さらりとした梅酒飲用経験者n＝500））。

こうした調査結果を踏まえ、今回チョーヤでは従来品の中身をさらりとした口当たりはそのままに、糖質を「40％（同社「さらりとした梅酒」比）オフ」から「50％（同社「さらりとした梅酒」比）オフ」に、カロリーも「30％（同社「さらりとした梅酒」比）オフ」から「40％オフ」に改良、より後口は軽やかに、爽やかな梅の香りを楽しめる。

パッケージにも「糖質50％オフ」の文字を中央に記載することで、消費者へ商品特長をわかりやすく訴求し、本格梅酒を楽しみたいが日常的に糖質を控えたい方、カロリーを気にする人に選んでもらいたい商品となっている。

［小売価格］818円（税別）

［発売日］2月上旬から順次切り替え

チョーヤ梅酒＝https://www.choya.jp