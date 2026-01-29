事業を通して社会課題解決に取り組むLIFULLのグループ会社であるLIFULL ArchiTechは、1月28日から、インスタントプロダクトの新シリーズとして「インスタントサウナ」の販売を開始する。同製品は、断熱材の発泡ウレタンを用いた独自の構造によって、高い断熱性能と熱循環効率を実現した新しいサウナ。発売当日は、日本最大級のアウトドアカンファレンス「OUTDOOR INNOVATION SUMMIT 9th」において初お披露目を実施し、心身の疲労を抱える現代人へリフレッシュ体験を提供するとともに、地域の魅力づくりや観光業の活性化を目指す。

現代社会では、人手不足による長時間労働の増加やネットの発達による人間関係の複雑化、将来への不安といった要因から、多くの人々が心身に疲労を抱えている。こうした中、サウナは単なる温浴施設の枠を超え、高温の室内での発汗や水風呂や外気浴でのクールダウン、非日常空間を共有することで自然と生まれるコミュニケーションによる安らぎの時間を通じて体と心をととのえる体験を提供し、深いリフレッシュを求める層から大きな支持を得ている。LIFULL ArchiTechは、こうした需要に応えるとともに、自然豊かな地域資源を活かした新たな観光価値の創造を目指し、場所を選ばず設置できるサウナの開発に至った。

「インスタントサウナ」は、インスタントハウスの技術を活用し、テントシートを空気で膨らませ、内側から断熱材に使用されている硬質発砲ウレタンを吹き付け施工する。建築物ではないため、どんな場所でもすぐに設置ができ、手軽にサウナ施設を導入できるのが特徴となっている。こうしたどこにでも設置できる特徴を最大限に活かし、大自然や地域文化とサウナ体験を組み合わせることで、その土地ならではの特別な非日常体験を提供し、新たな観光価値を創出する。

構造体自体が断熱材である硬質発泡ウレタンでつくられているため、外気の影響を最小限に抑えることができる。さらに円形の形状が熱のムラを解消して「熱の循環効率」と「対流効率」を高めるため、短時間で効率よく室内を温めることができる。また、100V電源で利用可能な小さな家庭用サウナストーブだけで十分な温熱環境を実現できるため、一般的なバレルサウナやコンテナサウナと比較して初期費用・ランニング費用を低く抑えられることから、高い投資効率が期待できる。

LIFULL ArchiTechは、同製品を通じて、利用者に快適な温もりと癒しを届けるだけでなく、宿泊施設や自治体などの導入パートナーとともに地域の魅力向上に貢献する。今後は、全国各地の観光地や遊休地での導入を推進し、「どこでも手軽に導入できるサウナ」として、観光業の成長と社会のウェルビーイング向上を支援していく考え。

［小売価格］158万円（税別、本体工事費込）

［披露日］1月28日（水）

LIFULL＝https://lifull.com