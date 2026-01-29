江崎グリコは、新ブランド「亜麻仁サイクル」を1月28日に立ち上げ、「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜プレーン＞」、「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜ドライフルーツ入り＞」を、グリコダイレクトショップおよび一部オフィスグリコで、期間限定発売した。ブランド名にもなっている「亜麻仁」を配合したパンで、女性の穏やかで自分らしい日々に寄り添う。

「亜麻仁サイクル フェムサポートパン」は、亜麻仁に含まれる植物性ポリフェノールのひとつである亜麻仁リグナンをはじめ、たんぱく質や食物繊維といった栄養を取ることができる。ブランド名である「亜麻仁サイクル」には、亜麻仁を習慣的（サイクル）に取ることで、女性の人々に、普段の生活からゆらぎに備え、穏やかに自分らしく過ごしてほしい、という願いを込めている。日常の食事や間食にも取り入れやすく、亜麻仁の香ばしい風味としっとりとした食感が特長となっている。

亜麻仁が持つ素材の力に着目し、同社が培った種子に関する商品開発技術を生かしながら、女性のゆらぎに寄り添う亜麻仁を手軽においしく食べられる商品を提供する。



亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜プレーン＞

女性の社会進出が進む中、厚生労働省の発表によると2024年の女性の労働力人口は、前年に比べ33万人増加し、3157万人で過去最多となっている（厚生労働省「令和6年版働く女性の実情」）。また、経済産業省によると、女性特有の健康課題による労働損失等の経済損失は、社会全体で年間約3.4兆円とも試算されている（経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について（令和6年2月）」）。

こうした社会変化の中で、女性特有の健康課題やライフスタイルに寄り添う製品・サービスへのニーズが高まり、「フェムケア」「フェムテック」と呼ばれる市場が生まれた。

女性の多くが経験する月経・PMS（生理が始まる3〜10日前頃から現れる心身の不調の総称）については、毎月のケアに難しさを感じる女性も少なくなく、約8割の女性が「自然な素材の安心感」や「手軽さ」を理由に、「食品で対策できれば取り入れたい」と回答している（フェムケアに関するGlico独自定量調査（2024年3月））。



亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜ドライフルーツ入り＞

今回発売する「亜麻仁サイクル フェムサポートパン」は、そんな女性の健康的な毎日をサポートしたいという思いから誕生した。

フェムケア市場において、海外で注目されている「シードサイクリング」は、4種の種子（亜麻仁・ゴマ・かぼちゃの種・ヒマワリの種）を摂取することで、女性のサイクルに役立てるという考え方。「亜麻仁」はそのうちの1種で、健康維持に役立つスーパーフードとしても知られている。「亜麻仁」は、オメガ3脂肪酸・食物繊維・たんぱく質・亜麻仁リグナンを含み、栄養価の高い食品となっている。特に、亜麻仁に含まれるポリフェノールの一種「亜麻仁リグナン」は、女性のゆらぎに寄り添い、すこやかな毎日をサポートするといわれている。

同社は、「亜麻仁サイクル」を通じて、女性特有の健康課題に向き合う食習慣の取り組みを提案していく考え。

［小売価格］

3個お試しセット（セット内容：プレーン1個、ドライフルーツ入り2個）：966円

毎月お届け定期コース（セット内容：プレーン7個、ドライフルーツ入り8個）：3864円

一部 オフィスグリコ：1個 300円

（すべて税込）

［発売日］1月28日（水）

江崎グリコ＝https://www.glico.com/jp