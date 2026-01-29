オーベルジーヌ×まい泉“特別なヒレかつカレー弁当”期間限定で発売へ【詳細あり】
撮影現場で愛され続け、日本ロケ弁大賞を受賞した欧風カレーオーベルジーヌ新宿本店と、同じく日本ロケ弁大賞を受賞した老舗とんかつ専門店「とんかつ まい泉」による、特別なヒレかつカレー弁当が期間限定で発売される。
【画像】おいしそう！オーベルジーヌ×まい泉贅沢コラボ弁当
欧風カレーオーベルジーヌ新宿本店は、創業以来、玉ねぎを丁寧に炒め、バターと生クリームを使用した欧風カレーを提供し、数多くの映像制作現場で“定番ロケ弁”として採用されてきた。一方、とんかつ まい泉は1965年創業のとんかつ専門店として、「箸で切れるやわらかさ」を追求したヒレかつで知られ、こちらも日本ロケ弁大賞受賞の実績を持つ。
今回の商品では、オーベルジーヌのコク深い欧風カレーと、まい泉の上品でやわらかなヒレかつを組み合わせ、両社の歴史と強みを生かした一皿に仕上げた。2月1日から3月31日まで、グランスタ東京店、自社宅配、店舗テイクアウト限定で提供される。
また、井筒まい泉株式会社が展開する「とんかつ まい泉食堂」3店舗（グランスタ東京店、エキュートエディション御茶ノ水店、エキュート立川店）でも、同期間でコラボ商品（まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー：1590円）を提供する。
【商品】
オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当（Bタイプ）【宅配】1404円※特別コラボスリーブなし／【グランスタ東京店】1728円※特別コラボスリーブ付き商品
オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当（Aタイプ）【宅配】1188円／【テイクアウト】サラダ付きランチセット1404円※グランスタ東京店での取り扱いなし
【販売店舗】
■オーベルジーヌ グランスタ東京店
営業時間：8:00 - 22:00 （月〜土）／8:00 - 21:00 （日・祝日）
※翌日が休日の場合は、22:00まで営業
■欧風カレー オーベルジーヌ新宿本店（テイクアウト）
営業時間：11:00〜19:00（年中無休）
▼店舗URL
https://aubergine.link/catering/
※WEBからの事前注文も承っております
宅配弁当※2026年1月22日より注文開始
■欧風カレー オーベルジーヌ新宿本店
配達時間：9:30〜19:00(エリアにより異なる)
最低ご注文金額：5000円〜(エリアにより異なる)
ご注文期限：届け日2日前17:00まで
ご注文方法：電話orWEB
▼HP URL
https://aubergine.link/bento/
