天童よしみ、大量の「楽屋お見舞い」を公開しファン衝撃「わあ、すごく沢山」「めっちゃ凄い」「感動的な差し入れ」
歌手の天童よしみが28日、自身のインスタグラムを更新。両手にいっぱい盛り付けられた「楽屋お見舞い」を披露し、その量に反響が集まっている。
【写真】「てんこ盛りですね〜」両手に大量の“楽屋見舞い・揚げ物”を持った天童よしみ
天童は「八尾プリズムホール 大盛況でした 超満員のお客様 本当にありがとうございました 嬉しかったです」と公演について感謝をつづり、「コロッケの 楽屋お見舞い こんなにたくさん 美味しいので重いです メンチカツも とくながさん ありがとうございます」と、大量の揚げ物を持った姿を公開した。
大きな皿に盛り付けられた揚げ物は、一皿30個以上はあるように見える。この迫力ある写真に、コメント欄には「うわーーーー!!!食べたい」「美味しくお召し上がリになる幸福感に感動的な差し入れに元気も出たことでございましょう」「わあ、すごく沢山で、美味しそう」「てんこ盛りですね〜」「めっちゃ凄い 美味しいそう」などのコメントが集まっている。
【写真】「てんこ盛りですね〜」両手に大量の“楽屋見舞い・揚げ物”を持った天童よしみ
天童は「八尾プリズムホール 大盛況でした 超満員のお客様 本当にありがとうございました 嬉しかったです」と公演について感謝をつづり、「コロッケの 楽屋お見舞い こんなにたくさん 美味しいので重いです メンチカツも とくながさん ありがとうございます」と、大量の揚げ物を持った姿を公開した。
大きな皿に盛り付けられた揚げ物は、一皿30個以上はあるように見える。この迫力ある写真に、コメント欄には「うわーーーー!!!食べたい」「美味しくお召し上がリになる幸福感に感動的な差し入れに元気も出たことでございましょう」「わあ、すごく沢山で、美味しそう」「てんこ盛りですね〜」「めっちゃ凄い 美味しいそう」などのコメントが集まっている。