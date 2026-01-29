ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドから1月12日に発売されたばかりの「クーリッシュ ホイップクリーム」と、立ち食いそば・うどんチェーン店の「名代富士そば」との夢のコラボレーションが実現した。数量限定の新メニュー名は「クーリッシュホイップかつ丼」。2月1日から2月28日の期間、名代富士そば赤坂店、池袋店、五反田店にて、1日10食限定で販売する。





「クーリッシュホイップかつ丼」は、玉子の中に「クーリッシュ ホイップクリーム」を混ぜ合わせて、かつをとじた今回特製の「かつ丼」に、さらに「クーリッシュ ホイップクリーム」をトッピングすることで完成する超COOLな「かつ丼」。名代富士そばならではの出汁がしっかり効いた甘みのある「かつ丼」に「クーリッシュ ホイップクリーム」の甘さと冷たさがマッチし、まろやかでコクのある、まさかのおいしさが楽しめるコラボレーションになった。寒さの厳しいこれからの時期にこそ、COOLな“飲むアイス”を温かい「かつ丼」と一緒に、“食う”リッシュしてほしい考え。

［小売価格］770円（税込）

［発売日］2月1日（日）

