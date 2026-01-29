¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡Û¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤¬7·î¤Ë´ØÀ¾¤Ç³«ºÅ¡¡ÃË½÷¤È¤â¤Ë2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¡´ØÀ¾³«ºÅ¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ
¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ(FIVB)¤Ï28Æü¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2026¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É³«ºÅÅÔ»Ô¤òÈ¯É½¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ØÀ¾¤Ç¤â»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Âè1½µ(6·î3Æü¡Á7Æü)¤ò¥±¥Ù¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£(¥«¥Ê¥À)¡¢Âè2½µ(6·î17Æü¡Á21Æü)¤òÌ¤Äê(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¡¢Âè3½µ(7·î8Æü¡Á12Æü)¤ò´ØÀ¾(ÆüËÜ)¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Âè1½µ(6·î10Æü¡Á14Æü)¤òÎ×Ýë(Ãæ¹ñ)¡¢Âè2½µ(6·î24Æü¡Á6·î28Æü)¤ò¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)¡¢Âè3½µ(7·î15Æü¡Á19Æü)¤ò´ØÀ¾(ÆüËÜ)¤ÇÀï¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò4°Ì¡¢ÃË»Ò6°Ì¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÇÃË½÷¤È¤â¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ï½÷»Ò¤¬7·î22Æü¡Á26Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª(Ãæ¹ñ)¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Ï7·î29Æü¡Á8·î2Æü¤ËÇ«ÇÈËÌÐÕ(Ãæ¹ñ)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É³«ºÅÅÔ»Ô¡Û
¡þ½÷»Ò
Âè1½µ(6·î3Æü¡Á7Æü)¥±¥Ù¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢Æîµþ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
Âè2½µ(6·î17Æü¡Á21Æü)Ì¤Äê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ó¥«¥é¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¡¢Ì¤Äê
Âè3½µ(7·î8Æü¡Á12Æü)´ØÀ¾¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¢¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡¢¹á¹Á
Âè1½µ(6·î10Æü¡Á14Æü)Î×Ýë¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢¥ª¥¿¥ï¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
Âè2½µ(6·î24Æü¡Á6·î28Æü)¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥°¥ê¥ô¥£¥Ä¥§¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë
Âè3½µ(7·î15Æü¡Á19Æü)´ØÀ¾¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¢¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡¢¥·¥«¥´¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë