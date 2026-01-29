維新が連立の“アクセル役”強調…与党で初の選挙戦　選挙区調整なく大阪で自民候補との対決に有権者から戸惑いの声も

衆議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。

29日は、日本維新の会の戦略と課題をお伝えします。

与党となって初めての選挙戦に臨む維新は、高市政権の「政策実現を推し進める」と訴え、連立与党としての役割を強調します。

日本維新の会・吉村代表：

絶対に逃げずに高市さんを支えていく。なかなか自民党では進まなかった改革、中に入って、アクセル役になって日本の政治を前に進めていきます。

維新の吉村代表は、公示後の第一声は東京で高市首相と並んで支持を訴えました。

維新は「食料品の消費税2年間ゼロ」について、「今後の検討を加速」と自民党との歩調を合わせていますが、吉村代表は、自民党内の慎重派を念頭に、「アクセル役になる」と強調しました。

維新は「自民だけでは利害調整があるなど動きが遅い」として、連立での存在意義をアピールしていく方針です。

公約では、「現役世代1人あたりの社会保険料年間6万円引き下げ」や、大阪・福岡・札幌を候補とする「副首都法」の制定などを掲げ、“維新らしさ”は健在です。

ただ、基本的に与党間の選挙区調整はせず、大阪のほとんどの選挙区で自民候補との直接対決となっており、有権者から「連立の信を問うのに与党のどちらに入れたらいいか分からない」という戸惑いの声も聞かれます。